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Миграция в облако Yandex Cloud

Перенесите свою инфраструктуру в облако без потери данных и остановки бизнес-процессов. Загрузите образ вашего диска с настроенной операционной системой и создайте виртуальную машину с необходимым количеством вычислительных ядер, объёмом памяти и дискового пространства. Воспользуйтесь Yandex Data Transfer для репликации СУБД на платформу данных Yandex Cloud. Или автоматизируйте процесс переноса виртуальной машины в облако с помощью инструмента Hystax Acura из Markeplace.

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Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud

Гибкость и масштабируемость

С ростом потребностей бизнеса увеличивайте объём ресурсов и подключайте новые услуги. Оплата сервисов Yandex Cloud производится только по факту их потребления.

В документацию

Отказоустойчивость и безопасность

Облако Yandex Cloud размещено в безопасном периметре трёх географически распределённых дата-центров и соответствует требованиям 152-ФЗ, GDPR, основным ISO и PCI DSS, физические хосты объединены в отказоустойчивые кластеры, а каналы связи дублируются.

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Согласованность данных

Последовательная фоновая репликация обеспечивает согласованность и сохранность всех данных во время миграции. Инфраструктура в облаке готова к работе сразу после завершения репликации.

Объединение нескольких БД и актуализация данных

С помощью сервиса Yandex Data Transfer вы можете объединить несколько исходных баз данных в единую управляемую базу. Поддерживайте актуальную копию данных между продуктовым и тестовым окружениями.

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Удобный перенос данных

Сервисы миграции удобны и понятны для использования. Выполните перенос IT-инфраструктуры в облако с помощью Hystax Acura всего за несколько простых шагов.

В Marketplace

Живая миграция

Готовые решения для миграции позволят принести в Yandex Cloud множество виртуальных серверов из любого источника без остановки исходных машин и нарушения бизнес-процессов.

В Marketplace

Архитектура решения

Создавайте надёжные, простые в управлении и масштабируемые приложения и проекты, используя передовые решения Yandex Cloud.

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Всего три шага, чтобы начать работать с Yandex Cloud

Планируете снизить затраты на обслуживание оборудования, быстро улучшить масштабируемость своих систем, повысить безопасность и доступность данных и получить быстрый доступ к новым технологиям? Переходите на платформу Yandex Cloud и получите все эти возможности в комплексе.

Шаг 1. Планирование

  • Составьте пошаговый план миграции, разбейте его на проекты, запланируйте перенос инфраструктуры на платформу Yandex Cloud.
  • Обратитесь к аккаунт-менеджеру, который подберёт специалиста Yandex Cloud для проектирования архитектуры и подготовки плана переезда. Не знакомы с облачными технологиями? Воспользуйтесь услугами наших партнёров.
  • Проведите инвентаризацию внутренних ресурсов инфраструктуры, определите размеры будущих тестовых сред и рассчитайте стоимость желаемой конфигурации, воспользовавшись калькулятором.

Шаг 2. Реализация

Шаг 3. Эксплуатация

  • Установите необходимый уровень защиты данных и приложений в облаке и оцените модель угроз.
  • Поддерживайте в актуальном состоянии план резервного копирования и восстановления сред.
  • Разделяйте учётные записи владельца облака, биллинга, управления автоматизацией и сервисными аккаунтами.
  • Корректируйте бюджеты на расходы, резервируйте потребление, тестируйте и выпускайте новые сервисы и продукты.

Попробуйте сделать самостоятельно 

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Узнайте, как перенести виртуальную машину с Microsoft Windows Datacenter из внешней инфраструктуры в облако Yandex Cloud, используя Hystax Acura.

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Наши партнёры создадут IT-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость и возьмут на себя разработку и поддержку решения.

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