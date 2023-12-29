Перенесите свою инфраструктуру в облако без потери данных и остановки бизнес-процессов. Загрузите образ вашего диска с настроенной операционной системой и создайте виртуальную машину с необходимым количеством вычислительных ядер, объёмом памяти и дискового пространства. Воспользуйтесь Yandex Data Transfer для репликации СУБД на платформу данных Yandex Cloud. Или автоматизируйте процесс переноса виртуальной машины в облако с помощью инструмента Hystax Acura из Markeplace.