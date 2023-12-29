Миграция в облако Yandex Cloud
Перенесите свою инфраструктуру в облако без потери данных и остановки бизнес-процессов. Загрузите образ вашего диска с настроенной операционной системой и создайте виртуальную машину с необходимым количеством вычислительных ядер, объёмом памяти и дискового пространства. Воспользуйтесь Yandex Data Transfer для репликации СУБД на платформу данных Yandex Cloud. Или автоматизируйте процесс переноса виртуальной машины в облако с помощью инструмента Hystax Acura из Markeplace.
Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud
Гибкость и масштабируемость
С ростом потребностей бизнеса увеличивайте объём ресурсов и подключайте новые услуги. Оплата сервисов Yandex Cloud производится только по факту их потребления.
Отказоустойчивость и безопасность
Облако Yandex Cloud размещено в безопасном периметре трёх географически распределённых дата-центров и соответствует требованиям 152-ФЗ, GDPR, основным ISO и PCI DSS, физические хосты объединены в отказоустойчивые кластеры, а каналы связи дублируются.
Согласованность данных
Последовательная фоновая репликация обеспечивает согласованность и сохранность всех данных во время миграции. Инфраструктура в облаке готова к работе сразу после завершения репликации.
Объединение нескольких БД и актуализация данных
С помощью сервиса Yandex Data Transfer вы можете объединить несколько исходных баз данных в единую управляемую базу. Поддерживайте актуальную копию данных между продуктовым и тестовым окружениями.
Удобный перенос данных
Сервисы миграции удобны и понятны для использования. Выполните перенос IT-инфраструктуры в облако с помощью Hystax Acura всего за несколько простых шагов.
Живая миграция
Готовые решения для миграции позволят принести в Yandex Cloud множество виртуальных серверов из любого источника без остановки исходных машин и нарушения бизнес-процессов.
Архитектура решения
Архитектура решения
Создавайте надёжные, простые в управлении и масштабируемые приложения и проекты, используя передовые решения Yandex Cloud.
Всего три шага, чтобы начать работать с Yandex Cloud
Планируете снизить затраты на обслуживание оборудования, быстро улучшить масштабируемость своих систем, повысить безопасность и доступность данных и получить быстрый доступ к новым технологиям? Переходите на платформу Yandex Cloud и получите все эти возможности в комплексе.
Шаг 1. Планирование
- Составьте пошаговый план миграции, разбейте его на проекты, запланируйте перенос инфраструктуры на платформу Yandex Cloud.
- Обратитесь к аккаунт-менеджеру, который подберёт специалиста Yandex Cloud для проектирования архитектуры и подготовки плана переезда. Не знакомы с облачными технологиями? Воспользуйтесь услугами наших партнёров.
- Проведите инвентаризацию внутренних ресурсов инфраструктуры, определите размеры будущих тестовых сред и рассчитайте стоимость желаемой конфигурации, воспользовавшись калькулятором.
Шаг 2. Реализация
- Ознакомьтесь с сервисами облака, моделью разграничения прав и ответственности, инструментами автоматизации (Терраформ и CLI). Также советуем пройти наши обучающие курсы.
- Настройте ресурсы облака, сети, права и доступы.
- Перенесите вашу нагрузку на подходящую модель облачных вычислительных услуг: IaaS или PaaS.
- Выполните модернизацию приложений. Этот этап можно выполнить до, во время или после миграции рабочих нагрузок.
Шаг 3. Эксплуатация
- Установите необходимый уровень защиты данных и приложений в облаке и оцените модель угроз.
- Поддерживайте в актуальном состоянии план резервного копирования и восстановления сред.
- Разделяйте учётные записи владельца облака, биллинга, управления автоматизацией и сервисными аккаунтами.
- Корректируйте бюджеты на расходы, резервируйте потребление, тестируйте и выпускайте новые сервисы и продукты.
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Узнайте, как перенести виртуальную машину с Microsoft Windows Datacenter из внешней инфраструктуры в облако Yandex Cloud, используя Hystax Acura.
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