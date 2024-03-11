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Managed Service for OpenSearch: обзор возможностей и миграция с Elasticsearch

26 марта 2024 г. в 12:00Online
  • Managed Service for Elasticsearch
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О мероприятии

26 марта в 12:00 (мск) приглашаем на вебинар, где расскажем о новых возможностях Managed Service for OpenSearch, дадим сравнительный анализ с Managed Service for Elasticsearch и покажем, как перенести данные из одного сервиса в другой.

Архитектор облачных решений Yandex Cloud Иван Веткасов презентует возможности сервиса Managed Service for OpenSearch и поделится полезными материалами для переноса данных из Managed Service for Elasticsearch.
Старший разработчик Yandex Tracker Эдуард Александров поделится кейсом миграции и использования управляемых сервисов для баз данных OpenSearch и Elasticsearch, на примере Yandex Tracker расскажет о преимуществах и отличиях каждого сервиса.

Напоминаем, что с 11 апреля 2024 года сервис Managed Service for Elasticsearch перестанет быть доступен в управляемом режиме и будет доступен только как образ на Yandex Cloud Marketplace. Вы можете создать кластер OpenSearch в Yandex Cloud в качестве альтернативы Elasticsearch, а также перенести данные из существующего кластера Elasticsearch в Managed Service for OpenSearch.

Вебинар будет полезен для инженеров, разработчиков, архитекторов сетей и администраторов баз данных.

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