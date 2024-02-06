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Регистрация открыта

Проще говоря: о речевых технологиях

29 февраля 2024 г. в 17:00Москва, Экстрополис
  • SpeechKit
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О мероприятии

Совместный митап Yandex Cloud и МТС Exolve, на котором поговорим о применении речевых технологий в таких отраслях бизнеса, как ритейл, сервисные компании и другие, посредством коммуникационной платформы МТС Exolve.

На митапе развеем стереотипы и мифы о голосовых роботах, расскажем, что умеют современные цифровые помощники, поделимся реальными историями о том, как наши клиенты смогли улучшить клиентский опыт, оптимизировать процессы и понять, как цифровые помощники экономят ресурсы и дают максимальную отдачу от вложений.
Присоединяйтесь к нам, чтобы обсудить новые возможности для решения своих задач и подводные камни внедрения технологий с экспертами и представителями рынка.

Кому будет полезно: коммерческим директорам, руководителям отделов продаж и маркетинга, службы пользовательского опыта, клиентской поддержки, а также СТО и руководителям по цифровизации и автоматизации бизнеса.

Митап пройдёт в очном формате, без трансляции и записи.

Принять участие

Мероприятие бесплатное, но вход только по подтверждённым приглашениям. Для этого необходимо зарегистрироваться.

Докладчики

Василий Сажко
Василий Сажко
МТС Exolve
Тарас Юзефович
Тарас Юзефович
Yandex Cloud
Ленар Набиуллин
Ленар Набиуллин
Yandex Cloud
Татьяна Артюхина
Татьяна Артюхина
Туроператор FUN&SUN

Программа

17:00

Начало регистрации

17:20

Приветствие

Ленар Набиуллин
17:30

Знакомство с телеком-платформой МТС Exolve

Василий Сажко
17:45

«Под капотом» MTC Exolve. Роль речевых технологий Yandex SpeechKit

Тарас Юзефович
18:00

Брошенная корзина: как мы увеличили конверсию в заявки на 5%. Опыт FUN&SUN

Татьяна Артюхина
18:15

Когда скорость имеет значение: подбираем кандидатов на вакансии быстрее на 30%. Опыт торговой сети "Победа"

18:30

Перерыв

18:45

Деловая игра «Креатив в менеджмент!»

Решаем бизнес-задачи со звёздочкой, генерируем идеи и находим выход из безвыходных ситуаций.

20:00

Нетворкинг

Как добраться

Россия, Москва, улица Льва Толстого, 16, подъезд Экстрополис

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