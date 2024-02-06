Проще говоря: о речевых технологиях

О мероприятии
Совместный митап Yandex Cloud и МТС Exolve, на котором поговорим о применении речевых технологий в таких отраслях бизнеса, как ритейл, сервисные компании и другие, посредством коммуникационной платформы МТС Exolve.
На митапе развеем стереотипы и мифы о голосовых роботах, расскажем, что умеют современные цифровые помощники, поделимся реальными историями о том, как наши клиенты смогли улучшить клиентский опыт, оптимизировать процессы и понять, как цифровые помощники экономят ресурсы и дают максимальную отдачу от вложений.
Присоединяйтесь к нам, чтобы обсудить новые возможности для решения своих задач и подводные камни внедрения технологий с экспертами и представителями рынка.
Кому будет полезно: коммерческим директорам, руководителям отделов продаж и маркетинга, службы пользовательского опыта, клиентской поддержки, а также СТО и руководителям по цифровизации и автоматизации бизнеса.
Митап пройдёт в очном формате, без трансляции и записи.
Принять участие
Мероприятие бесплатное, но вход только по подтверждённым приглашениям. Для этого необходимо зарегистрироваться.
Докладчики
Программа
Начало регистрации
Приветствие
Знакомство с телеком-платформой МТС Exolve
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