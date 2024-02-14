Поиск
Связаться с намиПодключиться
Yandex Compute Cloud

Получить информацию о кластере GPU

Статья создана
Обновлена 14 февраля 2024 г.

Чтобы получить информацию о кластере GPU:

Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud, установите и инициализируйте его.

По умолчанию используется каталог, указанный в профиле CLI. Вы можете указать другой каталог с помощью параметра --folder-name или --folder-id.

  1. Посмотрите описание команды CLI для получения информации о кластере GPU:

    yc compute gpu-cluster get --help

  2. Получите информацию о кластере GPU, указав его имя или идентификатор:

    yc compute gpu-cluster get <имя_кластера_GPU>

    Результат:

    ...