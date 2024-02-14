Получить информацию о кластере GPU
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Обновлена 14 февраля 2024 г.
Чтобы получить информацию о кластере GPU:
CLI
Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud, установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный в профиле CLI. Вы можете указать другой каталог с помощью параметра
--folder-name или
--folder-id.
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Посмотрите описание команды CLI для получения информации о кластере GPU:
yc compute gpu-cluster get --help
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Получите информацию о кластере GPU, указав его имя или идентификатор:
yc compute gpu-cluster get <имя_кластера_GPU>
Результат:
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