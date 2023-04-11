Контакты, чаты и сообщества
Мы собрали каналы и чаты в Telegram, где говорим об облаке — общие, для отдельных сервисов, с оповещениями и дискуссиями.
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Чаты и сообщества
Официальный чат Yandex Cloud
Обсудить любой вопрос о платформе и пообщаться с участниками сообщества.
Yandex Serverless Ecosystem
Functions, API Gateway, Message Queue и другие компоненты экосистемы.
Managed Service for YDB
Distributed SQL СУБД и бессерверные вычисления на её основе.
Yandex DataSphere
Отвечаем на вопросы про облачный сервис для анализа данных, сложных вычислений и ML.
Yandex DataLens
Всё, что волнует аналитика: графики, дашборды, датасеты.
Yandex Monitoring
Алёртинг, выгрузка метрик и облачный мониторинг.
Kubernetes
Всё о разработке на Kubernetes® в облаке.
Yandex Cloud Security
Отвечаем на вопросы, связанные с безопасностью Yandex Cloud.
Tracker
Отвечаем на вопросы про инструмент организации работы Tracker.
Load Testing
Коммьюнити чат инструмента для нагрузочного тестирования.