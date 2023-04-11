Поиск
Связаться с намиПодключиться

Контакты, чаты и сообщества

Мы собрали каналы и чаты в Telegram, где говорим об облаке — общие, для отдельных сервисов, с оповещениями и дискуссиями.

Подписывайтесь, присоединяйтесь, делитесь опытом.

Каналы Yandex Cloud

Главный канал Yandex Cloud

Все новости и обновления платформы.

Перейти

Alert-канал Yandex Cloud

Оповещения о доступности сервисов и инцидентах.

Перейти

Чаты и сообщества

Официальный чат Yandex Cloud

Обсудить любой вопрос о платформе и пообщаться с участниками сообщества.

Перейти

Yandex Serverless Ecosystem

Functions, API Gateway, Message Queue и другие компоненты экосистемы.

Перейти

Managed Service for YDB

Distributed SQL СУБД и бессерверные вычисления на её основе.

Русскоязычный чат
English chat

Yandex DataSphere

Отвечаем на вопросы про облачный сервис для анализа данных, сложных вычислений и ML.

Перейти

Yandex DataLens

Всё, что волнует аналитика: графики, дашборды, датасеты.

Перейти

Yandex Monitoring

Алёртинг, выгрузка метрик и облачный мониторинг.

Перейти

Kubernetes

Всё о разработке на Kubernetes® в облаке.

Перейти

Yandex Cloud Security

Отвечаем на вопросы, связанные с безопасностью Yandex Cloud.

Перейти

Tracker

Отвечаем на вопросы про инструмент организации работы Tracker.

Перейти

Load Testing

Коммьюнити чат инструмента для нагрузочного тестирования.

Перейти

Связаться с нами

Отдел продаж

Контакты

Техническая поддержка
cloud@support.yandex.ru