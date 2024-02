Пайплайн создания аналитических систем: опыт Data Stories в Yandex Cloud

Сначала нужно загрузить данные счётчиков из Яндекс Метрики в бакет Object Storage. Из бакета легко получать данные для дальнейшей обработки, а также это недорогой способ хранения.

Основная сложность на этом этапе — большой объём данных Метрики у крупных клиентов. Для получения данных компания использует Logs API, который позволяет получать данные из Яндекс Метрики в виде единого отчёта, разделённого на множество партиций. После запроса к Logs API Data Stories с помощью скрипта проверяют статус отчёта и количество партиций в нём.

Когда отчёт готов, скрипт запускает последовательное скачивание всех партиций, архивирует их по одной и сохраняет в бакет Object Storage.