Мастер для игры: опыт Axlebolt по развёртыванию инстансов в Yandex Cloud

Кто создаёт экшн от первого лица
Axlebolt Publishing — разработчик мобильных игр на движке Unity. Головной офис расположен в Казани, большинство активных любителей игры сосредоточены в России и ближайших странах. Основной продукт компании — шутер Standoff 2 в жанре online FPS. Уже больше года он держится в топ-10 бестселлеров российского Google Play.
Снизить стоимость, повысить скорость
Для развёртывания игровых серверов к мобильной игре компании Axlebolt требовалась облачная площадка, которая решила бы основные задачи:
- снизить стоимость трафика, что немаловажно, когда аудитория на платформе Android превышает 10 миллионов активных пользователей в месяц;
- снизить latency для основной аудитории, которую составляют игроки из РФ, и улучшить таким образом пользовательский опыт;
- повысить скорость создания виртуальных машин, чтобы удовлетворить потребности в вычислительных мощностях при росте нагрузки.
Наравне с сервисом Yandex Cloud компания Axlebolt тестировала несколько вариантов, но большинство из них не соответствовало всем критериям одновременно:
- доступность из разных регионов РФ и близлежащих стран;
- низкий пинг до сервера;
- высокая скорость развёртывания ВМ;
- высокая производительность.
Всем этим требованиям удовлетворяет Yandex Cloud, к тому же у него качественная и удобная техподдержка, поэтому в итоге выбор был сделан в его пользу.
Миграция мастера игры
В Yandex Cloud компания Axlebolt использует Compute Cloud.
Конфигурация всех машин:
- 2 vCPU
- 4 ГБ RAM
- диск 30 ГБ
- ОС Windows Server
Проект предполагал перенос в Yandex Cloud одного мастер-сервера, к которому подключаются масштабируемые гейм-серверы. Переезд (создание и настройка образа диска для масштабирования гейм-серверов, интеграция с API, тестирование и запуск) занял несколько дней. Всё выполнял один человек.
Перед переездом в течение двух дней проводилось финальное тестирование с реальными игроками. Для этого подняли три сервера и внимательно изучали их метрики, в первую очередь скорость развёртывания — время на создание одного инстанса из заранее приготовленного образа. Эта скорость особенно важна для движка, который масштабирует инфраструктуру игровых серверов, когда количество пользователей резко вырастает, и в этом случае скорость была в несколько раз выше, чем у других облачных провайдеров.
Сейчас в Yandex Cloud развёртывание занимает 2–5 мин, тогда как у других провайдеров требовало 10–20 мин. Очевидно, что за 20 мин можно получить довольно серьёзный рост онлайна, и серверы могут с ним не справиться.
При оценке пинга ориентировались на показатель 50 мс, с допущением до 80 мс, но не выше 100 мс. Наилучший показатель достигнут в родной Казани (до 25 мс), оптимальный — в Москве (50 мс) и соседних областях, а вот с Дальнего Востока получить приемлемый пинг пока невозможно.
Результаты
По итогам переезда в Yandex Cloud компания Axlebolt улучшила возможности оперативного развёртывания игровых серверов. Судя по отзывам, игроки из близлежащих городов и регионов довольны произведёнными изменениями.
Мнение
Гейминг достаточно самостоятельное и живущее без привязки к кому- или чему-либо явление. Люди играли, играют и будут играть — это не зависит от устройств, времени или технологий. Но именно с Yandex Cloud современным мультиплеерным геймдевелоперам становится легче доносить до игрока свои задумки, да и игрокам удобнее наслаждаться любимой мультиплеерной игрой.