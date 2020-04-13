Как Yandex Cloud помогло повысить производительность команды разработки компании Arenadata

Специалисты Arenadata протестировали разнообразные варианты топологии сети и механизмы развёртывания виртуальных машин, в результате решили организовать DMZ сети на базе ряда каталогов с несколькими шлюзами на Linux. Все виртуальные машины имеют только приватные адреса, внешние адреса заблокированы с помощью квот. Всё общение с внешним миром происходит либо через интернет-шлюз, либо через шлюзы Yandex Cloud Interconnect (IPSec и OpenVPN) с другими частями сети. Эта топология потребовала активного участия техподдержки Yandex Cloud.

Каталоги выполняют главным образом функцию RBAC: построены продакшн-каталог, каталог для автотестирования, разработки, которые отличаются разными настройками доступа для пользователей.

26.08 — 30.08

Подготовка сетевой инфраструктуры, подключение нового облака в единую структуру. Создание аккаунтов в облаке для конечных пользователей (~40 человек). Два инженера.

Для переезда Arenadata сформировала промежуточный вариант сети, гарантирующий доступность публичных сервисов, если случится сбой. Все публичные сервисы были протестированы на доступ по IP как через старую площадку, так и через Яндекс. Таким образом, переезд должен был завершиться переключением DNS-имён на новые IP. Были автоматически (скрипт с использованием API) созданы аккаунты в Яндекс.Коннекте, для чего поднят и делегирован в Яндекс специальный домен.

02.09 — 04.09

Запуск облака в ограниченном режиме. На облако перенесена автоматизированная нагрузка (сборочные цепочки, тестирование продукта). Два инженера.

05.09 — 06.09

Доступ к облаку предоставлен одной из групп разработчиков (восемь человек). Один инженер.

16.09 — 20.09

По результатам опытной эксплуатации доступ предоставлен уже для всех (40 человек). Доступ к старому облаку ограничен (нельзя создавать ничего нового).

21.09 — 22.09

Перенос публичных серверов на Яндекс, переключение DNS. Работа в выходной день, два инженера. Простой по системам составил 1–2 часа и в основном связан с необходимостью переносить большой объём данных на удалённую площадку.

23.09 — 30.09

Окончание переноса, решение мелких проблем с ПО, демонтаж временных роутов и доступов, связанных с переездом. Полное отключение старого облака.