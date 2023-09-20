Тариф «Бизнес»
Экспертная техническая поддержка вашей продакшн-среды.
Высокий SLA, помощь профильных специалистов и команд разработки, ранний доступ к новым сервисам — всё для надёжной работы вашей инфраструктуры и продуктивной коммуникации.
Преимущества поддержки с тарифом «Бизнес»
Скорость ответа и приоритеты обращений
Техническая поддержка работает круглосуточно. Время реакции на критический инцидент — до 30 минут, на стандартный вопрос — до 4 часов.
Погружение в ваш проект
Инженеры и эксперты поддержки помогут в решении проблем, устранении и разборе инцидентов, привлекут профильных специалистов для комплексного анализа и решения ваших задач.
Эскалация на другие линии и в команды разработки
Если проблему не удаётся решить сразу, мы привлекаем старших специалистов и экспертов, а также команды разработки сервисов.
Поддержка при инцидентах информационной безопасности
Специалисты Yandex Cloud предупреждают риски возникновения инцидентов информационной безопасности. В случае инцидента своевременно проинформируют о нём, предоставят информацию о разборе и дадут рекомендации по снижению возникших рисков.
Анализ причин возникновения проблемы
По запросу предоставляем анализ причин возникновения проблем и рекомендации по их предотвращению.
Доступ к Technical Preview
Пользователи тарифа «Бизнес» получают ранний доступ к новым инструментам и сервисам платформы Yandex Cloud.