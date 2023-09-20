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Тариф «Бизнес»

Экспертная техническая поддержка вашей продакшн-среды.

Высокий SLA, помощь профильных специалистов и команд разработки, ранний доступ к новым сервисам — всё для надёжной работы вашей инфраструктуры и продуктивной коммуникации.

Преимущества поддержки с тарифом «Бизнес»

Скорость ответа и приоритеты обращений

Техническая поддержка работает круглосуточно. Время реакции на критический инцидент — до 30 минут, на стандартный вопрос — до 4 часов.

Погружение в ваш проект

Инженеры и эксперты поддержки помогут в решении проблем, устранении и разборе инцидентов, привлекут профильных специалистов для комплексного анализа и решения ваших задач.

Эскалация на другие линии и в команды разработки

Если проблему не удаётся решить сразу, мы привлекаем старших специалистов и экспертов, а также команды разработки сервисов.

Поддержка при инцидентах информационной безопасности

Специалисты Yandex Cloud предупреждают риски возникновения инцидентов информационной безопасности. В случае инцидента своевременно проинформируют о нём, предоставят информацию о разборе и дадут рекомендации по снижению возникших рисков.

Анализ причин возникновения проблемы

По запросу предоставляем анализ причин возникновения проблем и рекомендации по их предотвращению.

Доступ к Technical Preview

Пользователи тарифа «Бизнес» получают ранний доступ к новым инструментам и сервисам платформы Yandex Cloud.

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