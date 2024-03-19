Уловимые частицы: новые статьи про пеплопад на Камчатке и интерактивная игра

Выбросы пепла влияют на инфраструктуру, сельское хозяйство и экологию. Специалисты Yandex Cloud и Яндекс Погоды вместе со студентами ШАДа разработали сервис, который позволяет отследить движение облака пепла после выброса.

По этой важной теме мы подготовили ещё пару материалов. В одном из них узнали у специалиста, как прогнозируют извержения вулканов. В другом — что помогает на практике рассчитать движение пепла после выброса.

«Вулканы играют не по правилам»

Директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров рассказывает, как учёные прогнозируют извержения вулканов, отслеживают пепловые облака и чем полезен сервис для отслеживания распространения пепла.

Как сервисы Яндекса помогают прогнозировать последствия извержений вулканов»

Вы узнаете, как лагранжева дисперсионная модель рассеяния частиц, геоаналитика и нейронные сети в сервисе для ML-разработки DataSphere помогают следить за облаком вулканического пепла на практике.