Камчатский полуостров — это не только вулканы. Погрузиться в атмосферу края и узнать больше о местной культуре можно с помощью наших подборок на Яндекс Музыке.
Уловимые частицы: новые статьи про пеплопад на Камчатке и интерактивная игра
Пеплопад — одна из важных проблем при извержении вулкана. Недавно мы рассказали, как наш сервис помогает отслеживать облака пепла. Сегодня делимся интересными материалами: рассказом вулканолога, техническими деталями сервиса и даже увлекательной игрой.
Выбросы пепла влияют на инфраструктуру, сельское хозяйство и экологию. Специалисты Yandex Cloud и Яндекс Погоды вместе со студентами ШАДа разработали сервис, который позволяет отследить движение облака пепла после выброса.
По этой важной теме мы подготовили ещё пару материалов. В одном из них узнали у специалиста, как прогнозируют извержения вулканов. В другом — что помогает на практике рассчитать движение пепла после выброса.
«Вулканы играют не по правилам»
Директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров рассказывает, как учёные прогнозируют извержения вулканов, отслеживают пепловые облака и чем полезен сервис для отслеживания распространения пепла.
Как сервисы Яндекса помогают прогнозировать последствия извержений вулканов»
Вы узнаете, как лагранжева дисперсионная модель рассеяния частиц, геоаналитика и нейронные сети в сервисе для ML-разработки DataSphere помогают следить за облаком вулканического пепла на практике.
Узнать ещё больше о проблемах пеплопада можно в нашей интерактивной игре. В ней вам нужно выбрать одну из локаций Камчатки и очистить её от пепла за 30 секунд.
С каждым новым уровнем вам будут открываться факты и истории о пеплопадах на полуострове.
Например, вы сможете узнать о токсичных веществах в пепле, извержении вулкана Кизимен в 2010 году, пеплопаде в посёлке Ключи и многом другом.
Как играть:
-
Откройте Telegram и перейдите по ссылке на игру.
-
Нажмите кнопку «Начать».
-
Выберите локацию на карте Камчатки.
-
Выполняйте задания, очищайте пепел и накапливаете баллы.
Играйте в игру, получайте рекомендации и промокоды для безопасных путешествий на Камчатку.
21 марта в 19:30 в Яндекс Музее на Садовнической пройдёт серия лекций про изучение вулканов на Камчатке. Команда разработчиков Yandex Cloud и директор Единой геофизической службы РАН Данила Чебров расскажут о проблеме пеплопадов в России, о том, как отслеживают выбросы пепла и лавы, в том числе с помощью нейросетей. Вход бесплатный после предварительной регистрации на сайте музея.