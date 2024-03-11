Нейросеть-эмпат поможет бизнесу лучше понять эмоции клиентов

Нейросеть разработана на базе технологии распознавания речи Yandex SpeechKit. Она уже может определить негатив, неформальные высказывания и нецензурную лексику, а также пол спикера и его фразы в диалоге. С помощью новой нейросети компании смогут создавать голосовых помощников и виртуальных операторов колл-центров, которые умеют понимать человеческие эмоции.

Разработанная нейросеть работает в потоковом режиме — расшифровка и анализ эмоций происходят сразу во время разговора. Например, если абонент негативно общается с голосовым помощником, нейросеть может передать информацию об этом во внутреннюю систему заказчика, которая автоматически переключит его на сотрудника колл-центра. Если же оператор нагрубил клиенту, эта система оповестит менеджмент о проблемах во время разговора.

Нейросеть-эмпат может определять эмоции не только по содержанию речи спикера, но и по голосу: по скорости речи, высоте, тембру и другим параметрам. Разработка также определяет пол участников разговора и поддерживает технологию speaker labeling — она отмечает, кому принадлежит та или иная реплика. Это позволяет полноценно работать с одноканальными звуковыми дорожками, например, при записи с диктофона или при технологических ограничениях виртуальной АТС. Кроме того, расширяются возможности оффлайн-аналитики: данные нейросети помогут понять, какие именно темы и формулировки оператора вызывают негатив у клиента, а также позволят оптимизировать сценарии коммуникации.