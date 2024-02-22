Сравниваем затраты: Managed Service for Kubernetes® против on‑premise Kubernetes®

Статья будет полезна для SRE и DevOps-инженерам, которые хотят настроить в компании эффективную оркестрацию.

Kubernetes® является стандартом для управления и запуска контейнерных приложений. Система автоматизирует их развёртывание и масштабирование. Например, с помощью платформы контейнеризации можно разделить интернет‑магазин на микросервисы, а для управления их работой использовать Kubernetes®. У каждого из сервисов будут свои полномочия или своя функциональность: авторизация, обработка платежей, личный кабинет, корзина пользователя и т. д. Это может понадобиться, например, во время распродаж (чёрные пятницы и киберпонедельники) и крупных рекламных акций, когда авторизации и транзакции резко возрастают.

Благодаря такому подходу можно автоматически масштабировать наиболее загруженные сервисы. То есть платить нужно будет только за реально используемые ресурсы. Кроме гибкого и удобного масштабирования, Kubernetes® позволяет быстро перемещать контейнеризированные приложения без дополнительных инструментов и затрат на инфраструктуру.

Однако установка и настройка Kubernetes® может стать сложной задачей для команды, которая не имеет достаточного опыта в обслуживании систем оркестрации (централизованного управления) контейнеров.

Например, базовый on‑premise Kubernetes® включает установку только основных компонентов. Но для создания необходимой конфигурации (комбинации настроек) требуется реализация дополнительных систем. Чтобы успешно развернуть и использовать кластер Kubernetes®, нужно позаботиться о целом ряде важных, но не всегда очевидных аспектов.