Последствия пеплопада, прошедшего после извержения вулкана Шивелуч 11 апреля 2023 года
Запустили сервис для прогнозирования распространения вулканического пепла
С помощью сервиса спасательные и городские службы смогут оповещать международную авиацию, жителей и туристов о распространении пепла и быстрее предотвращать последствия выбросов.
Ежегодно из-за вулканической активности десятки городов накрывает пеплом. Вследствие пеплопадов останавливается авиасообщение, жителям не рекомендуют без необходимости покидать дома, а районные службы тратят большие суммы на восстановление дорог, электро- и водоснабжения. Недавние извержения Мерапи в Индонезии, Фаградальсфьядль в Исландии и Шивелуч в России показали, что для наблюдения за вулканами не хватает современных систем мониторинга.
Чтобы следить за пеплопадами и быстрее устранять их последствия, команда специалистов Yandex Cloud совместно с Яндекс Погодой и Школой анализа данных (ШАД) Яндекса представила сервис для прогнозирования распространения вулканического пепла.
Сервисом пользоваться очень удобно — интерактивная карта показывает распространение облака пепла в течение последующих суток с момента выброса. В основе проекта — технология машинного обучения для расшифровки данных с камер видеонаблюдения и математическая модель рассеивания примесей в атмосфере, доработанная под задачу метеорологами Яндекс Погоды.
Сервис можно адаптировать для прогноза пеплопадов в любой точке мира. Уже сейчас технология помогает следить за выбросом пепла на Камчатке.
Пользователь выбирает вулкан и высоту и видит какую площадь покроет облако пепла в разные периоды времени. Можно запустить анимацию и отследить перемещение облака за каждый час. Также в сервис интегрированы дашборды Yandex DataLens с детальной информацией о выбросах за предыдущие периоды.
В будущем ML-разработчики Яндекса добавят возможность определять высоту и плотность пепла. Кроме этого, после дообучения ML-моделей технологию можно будет использовать для мониторинга других веществ природного или техногенного характера, например, для отслеживания технических газов на промышленных предприятиях.
Подробнее о том, как работает сервис, рассказываем на странице спецпроекта.
Уловимые частицы
Как нейросети в Yandex Cloud помогают предотвращать последствия пеплопадов.