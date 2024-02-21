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Запустили сервис для прогнозирования распространения вулканического пепла

С помощью сервиса спасательные и городские службы смогут оповещать международную авиацию, жителей и туристов о распространении пепла и быстрее предотвращать последствия выбросов.

21 февраля 2024 г.
5 минут чтения

Ежегодно из-за вулканической активности десятки городов накрывает пеплом. Вследствие пеплопадов останавливается авиасообщение, жителям не рекомендуют без необходимости покидать дома, а районные службы тратят большие суммы на восстановление дорог, электро- и водоснабжения. Недавние извержения Мерапи в Индонезии, Фаградальсфьядль в Исландии и Шивелуч в России показали, что для наблюдения за вулканами не хватает современных систем мониторинга.

Последствия пеплопада, прошедшего после извержения вулкана Шивелуч 11 апреля 2023 года

Чтобы следить за пеплопадами и быстрее устранять их последствия, команда специалистов Yandex Cloud совместно с Яндекс Погодой и Школой анализа данных (ШАД) Яндекса представила сервис для прогнозирования распространения вулканического пепла.

Сервисом пользоваться очень удобно — интерактивная карта показывает распространение облака пепла в течение последующих суток с момента выброса. В основе проекта — технология машинного обучения для расшифровки данных с камер видеонаблюдения и математическая модель рассеивания примесей в атмосфере, доработанная под задачу метеорологами Яндекс Погоды.

Сервис можно адаптировать для прогноза пеплопадов в любой точке мира. Уже сейчас технология помогает следить за выбросом пепла на Камчатке.

Пользователь выбирает вулкан и высоту и видит какую площадь покроет облако пепла в разные периоды времени. Можно запустить анимацию и отследить перемещение облака за каждый час. Также в сервис интегрированы дашборды Yandex DataLens с детальной информацией о выбросах за предыдущие периоды.

В будущем ML-разработчики Яндекса добавят возможность определять высоту и плотность пепла. Кроме этого, после дообучения ML-моделей технологию можно будет использовать для мониторинга других веществ природного или техногенного характера, например, для отслеживания технических газов на промышленных предприятиях.

Подробнее о том, как работает сервис, рассказываем на странице спецпроекта.

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Новости
Запустили сервис для прогнозирования распространения вулканического пепла
21 февраля 2024 г.
5 минут чтения
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