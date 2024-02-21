Запустили сервис для прогнозирования распространения вулканического пепла

Чтобы следить за пеплопадами и быстрее устранять их последствия, команда специалистов Yandex Cloud совместно с Яндекс Погодой и Школой анализа данных (ШАД) Яндекса представила сервис для прогнозирования распространения вулканического пепла.

Сервисом пользоваться очень удобно — интерактивная карта показывает распространение облака пепла в течение последующих суток с момента выброса. В основе проекта — технология машинного обучения для расшифровки данных с камер видеонаблюдения и математическая модель рассеивания примесей в атмосфере, доработанная под задачу метеорологами Яндекс Погоды.