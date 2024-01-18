Как с помощью Yandex Tracker запустить новый сервис

В разных компаниях приоритизация бэклога устроена по-своему. Например, мы в Yandex Cloud смотрим на частоту запросов пользователей, прогнозируем, насколько новая функциональность упростит клиентам работу, сверяемся с дорожной картой и стратегическими целями продукта. А ещё выпуск каждого продукта и крупной функциональности согласовывается с заранее утверждённым планом.

Подготовка запуска Подготовка запуска

Чтобы упростить процесс выпуска продуктов, мы делим его на несколько этапов:

Тестовый запуск.

Выпуск продукта с доступом по запросу.

Выпуск общедоступной версии продукта.

Этап тестового запуска не обязателен, но помогает понять, что пользователи думают о продукте, и исправить проблемы. На этом этапе мы обычно выбираем название и иконку продукта, создаём документацию и страницу с описанием его функциональности, продумываем получение доступа к нему на раннем этапе. Менеджер определяет, как долго продукт будет тестироваться и какие критерии нужно выполнить, чтобы перейти к следующему этапу.

Следующий этап — выпуск продукта с доступом по запросу. На этом этапе мы часто привлекаем менеджеров по маркетингу, чтобы они помогли рассказать людям о новом продукте и привлечь первых пользователей.

Когда тестирование заканчивается и собраны отзывы от большого количества пользователей, менеджер продукта приступает к выпуску общедоступной версии продукта. На этом этапе продукт дорабатывается по результатам прошлых этапов, разрабатывается модель тарификации и цен, шаблоны договоров, юридическая документация, SKU (Stock Keeping Unit или идентификатор товарной позиции) и т. д. Команды маркетинга и PR готовят публичные анонсы, открывают общий доступ к странице о продукте и подбирают методики продвижения.