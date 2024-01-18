Yandex Tracker — сервис для организации совместной работы. Контролируйте и распределяйте задачи подразделений, следите за дедлайнами и автоматизируйте рутинные действия с помощью одного инструмента.
Как с помощью Yandex Tracker запустить новый сервис
Yandex Tracker позволяет экономить время сотрудников за счёт автоматизации процессов, рассчитывать расходы, оценивать трудозатраты, собирать статистику и многое другое. Рассказываем, как запустить новый сервис или его функциональность с помощью Tracker.
Процесс выпуска на рынок нового продукта со стороны кажется несложным, но на деле состоит из нескольких этапов, в которых задействованы руководители бизнес-подразделений, продакт-менеджеры, команды разработчиков, маркетологов и другие специалисты. Чтобы работа шла гладко, нужно тщательно и подробно её спланировать, настроить коммуникацию между командами, соблюсти сроки и не потерять ни одной задачи. А это непросто, особенно когда в процесс вовлечено множество сотрудников.
Запуск нового продукта или его отдельной функциональности — это большой комплексный процесс, который задействует разные подразделения. Разберём, как настроить Tracker под популярные сценарии.
Сбор идей и предложений и их приоритизация
Идеи по доработке продуктов и предложения новой функциональности могут появиться у любого сотрудника компании. Например, у специалиста службы поддержки, который обобщил массу однотипных обращений от клиентов, или у сотрудника отдела продаж, который на основе обратной связи придумал, как улучшить продукт.
Чтобы менеджер продукта мог быстро обработать все идеи и предложения, настройте интеграцию с Yandex Forms и включите автоматический сбор и отправку заявок в Yandex Tracker. Это позволит создавать отдельные задачи по каждой идее. В дальнейшем, менеджер продукта сможет выбрать самые интересные предложения для более глубокого анализа — сформировать бэклог или список задач для реализации. В бэклоге можно обсуждать задачи, задавать вопросы авторам идей и собирать информацию для дальнейшей работы.
Yandex Forms — сервис для создания форм для бизнеса. Помогает собирать обратную связь, обращения клиентов и сотрудников, регистрировать пользователей на мероприятия и проводить опросы.
В разных компаниях приоритизация бэклога устроена по-своему. Например, мы в Yandex Cloud смотрим на частоту запросов пользователей, прогнозируем, насколько новая функциональность упростит клиентам работу, сверяемся с дорожной картой и стратегическими целями продукта. А ещё выпуск каждого продукта и крупной функциональности согласовывается с заранее утверждённым планом.
Подготовка запуска
Чтобы упростить процесс выпуска продуктов, мы делим его на несколько этапов:
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Тестовый запуск.
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Выпуск продукта с доступом по запросу.
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Выпуск общедоступной версии продукта.
Этап тестового запуска не обязателен, но помогает понять, что пользователи думают о продукте, и исправить проблемы. На этом этапе мы обычно выбираем название и иконку продукта, создаём документацию и страницу с описанием его функциональности, продумываем получение доступа к нему на раннем этапе. Менеджер определяет, как долго продукт будет тестироваться и какие критерии нужно выполнить, чтобы перейти к следующему этапу.
Следующий этап — выпуск продукта с доступом по запросу. На этом этапе мы часто привлекаем менеджеров по маркетингу, чтобы они помогли рассказать людям о новом продукте и привлечь первых пользователей.
Когда тестирование заканчивается и собраны отзывы от большого количества пользователей, менеджер продукта приступает к выпуску общедоступной версии продукта. На этом этапе продукт дорабатывается по результатам прошлых этапов, разрабатывается модель тарификации и цен, шаблоны договоров, юридическая документация, SKU (Stock Keeping Unit или идентификатор товарной позиции) и т. д. Команды маркетинга и PR готовят публичные анонсы, открывают общий доступ к странице о продукте и подбирают методики продвижения.
Инструменты, которые помогут выпустить продукт
Теперь поговорим о том, как Yandex Forms поможет собирать идеи, создавать родительские задачи, и какие встроенные возможности Yandex Tracker упростят процесс запуска продукта.
Формы
Рекомендуем создать отдельную форму в Yandex Forms, в которую будет заноситься информация о будущем продукте, и интегрировать её с Yandex Tracker.
Пример формы для запуска сервиса
Примеры форм:
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На этапе сбора идей — форма «Идеи» с полями «Тема», «Описание идеи», «Польза для клиентов», «Коммерческая выгода» и т. д.
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На этапе тестового запуска нового продукта — форма «Тестовый запуск» с полями «Согласование запуска», «Название продукта», «Дата релиза» и т. д.
После заполнения всех полей формы, сотрудник нажимает кнопку «Отправить» и Yandex Tracker автоматически создаёт в соответствующей очереди родительскую задачу (эпик), в которой будет работать менеджер продукта. Также Tracker создаёт для эпика подзадачи, которые нужно выполнить перед запуском. Это поможет организовать процесс и снизить риск упустить что-то важное.
Эпик — группа задач, связанных общей темой. В эпик могут входить задачи из разных очередей и спринтов. Эпики удобно использовать для декомпозиции работы по Agile-методологии.
«Мы в команде Managed Databases используем эпики, если фича, которую нужно разработать, достаточно крупная. Внутри эпиков создаются подзадачи для разработчиков MDB и для смежников. Это позволяет отслеживать общий прогресс и собирать всю информацию по разработке внутри одного эпика. Задачи MDB попадают в одну очередь и обозначаются отдельными компонентами для каждой из подкоманд.
Взаимодействие в задачах помогает наладить коммуникацию как внутри команды, так и между командами. Например, в очереди MDB тимлиды и разработчики могут посмотреть входящие в эпик задачи, определить, входит ли задача в текущий спринт, узнать, какая подкоманда отвечает за реализацию и на каком этапе находится задача».
Сценарии
С помощью визуального редактора воркфлоу можно настроить сценарии работы с задачами и алгоритмы их автоматизации. Подробнее об этом читайте в нашей статье. В настройках очереди добавьте автоматическое формирование чек-листа, который будет появляться после перевода задачи в статус «В работе». Такой список поможет убедиться, что всё готово для запуска продукта.
Воркфлоу — жизненный цикл задачи. Состоит из набора статусов, через которые проходит задача на пути от создания до решения, и правила перехода между ними. Подробнее о том, как организовать рабочий процесс в Tracker, читайте в документации.
Пример базового воркфлоу
Проект
Чтобы организовать совместную работу специалистов из разных отделов, наблюдать за статусами и оценивать трудозатраты, можно объединить задачи в проект.
Проект в Tracker — это набор задач с общей целью. Проект не привязан к очереди задач, но позволяет удобно группировать задачи нескольких команд.
Проект в Tracker состоит из очередей и задач
Сведения о команде, целях и задачах собраны на странице проекта. Рассмотрим её структуру:
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Во вкладке «О проекте» отображается следующая информация: статус, сроки работы, автор и ответственный за проект, список участников команды, комментарии, заказчики и теги.
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В следующей вкладке — «Список задач» — вы найдете открытые и закрытые задачи. Здесь можно отфильтровать список по любому полю, чтобы оценить требуемые ресурсы.
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На виртуальной доске задач с карточками можно отслеживать статус задач проекта.
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Диаграмма Ганта — календарный план работ над задачами проекта. Подробнее о диаграмме Ганта читайте в нашей статье. На диаграмме удобно отслеживать критический путь проекта — последовательность связанных задач, от которых зависит дата окончания проекта. Также на диаграмме видны задачи с близким дедлайном и связи между задачами.
Диаграмма Ганта в Tracker
Критерии перехода
Еще одна полезная возможность Tracker — критерии перехода между этапами, на которые вы поделили процесс выпуска продуктов (в нашем случае это «Тестовый запуск», «Выпуск сервиса с доступом по запросу» и «Выпуск общедоступной версии продукта»). Так, например, чтобы при закрытии всех пунктов чек-листа в родительской задаче и после перевода этой задачи и подзадач в статус «Завершён» открывалась форма создания задач для запуска следующего этапа.
Как не забыть все этапы процесса
Мы разобрали основные инструменты и возможности Yandex Tracker, которые вы можете использовать для организации запуска продукта. Также мы поделимся с вами небольшим чек-листом — он поможет тщательно и подробно всё спланировать.
Чек-лист процесса запуска нового сервиса
✓ Создаём формы в Yandex Forms по числу этапов запуска нового продукта.
✓ Настраиваем интеграцию форм Yandex Tracker со сложными условиями:
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Создаём родительскую задачу и подзадачи в специальной очереди.
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Добавляем дашборд, на котором можно оценить количество и статус задач и следить за прогрессом в реальном времени.
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Создаём чек-лист и автоматический призыв в задачу менеджера продукта с просьбой добавить недостающие данные.
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Назначаем исполнителя задачи.
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Задаём автодействие — открытие новой формы создания задач для запуска следующего этапа.
✓ Заполняем форму для запуска нового продукта или новой функциональности. В Tracker автоматически будут созданы задачи на проведение подготовительных работ.
✓ Вносим необходимую информацию в связанные задачи, чтобы подготовить продукт к запуску .
✓ Следим, чтобы исполнитель каждой задачи следовал чек-листу.
✓ Проверяем готовность продукта и его доступность для пользователей.
Yandex Tracker позволяет организовать процесс запуска нового продукта, проконтролировать выполнение всех задач и готовность продукта к выходу на рынок. Этот подход можно применять не только в IT-индустрии, но и в производстве, образовании и других сферах.
Возможности визуального редактора процессов Yandex Tracker
Объясняем, как настроить любой рабочий процесс и какие задачи можно решить в визуальном редакторе.