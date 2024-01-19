В офисе «Ракетной фирмы»
Как облачные технологии используют в аптечном бизнесе
Представители фармацевтической отрасли рассказали, что происходит на рынке и какие технологии помогают аптечным сетям.
В России становится меньше несетевых аптек, при этом аптечные сети растут. Без онлайн-каналов продаж и автоматизации бизнес-процессов выдерживать конкуренцию становится всё тяжелее, говорят представители отрасли. Узнали у них, что происходит на фармрынке и какие технологии осваивают его игроки.
В каких условиях работает аптечный бизнес в 2023 году
Ассортимент. В конце 2022 года эксперты «Яков и партнёры» (экс‑McKinsey) предупреждали: под угрозой 95% ассортимента российских аптек.Тогда это называли главной проблемой фармрынка в 2023 году, но прогноз не оправдался.
Количество импортных лекарств на полках снижается, но медленно: в 2022 году их доля сократилась на 2,5 процентных пункта. Сейчас на зарубежную продукцию приходится порядка 56% лекарств и 47% БАДов, приводит цифры Сергей Мещан, директор головного офиса аптечной сети «Гармония здоровья» (входит в топ‑30 сетей в России).
Цены. Если ассортимент в аптеках почти не изменился, то логистика поставок стала сложнее. Это отражается на ценах. Впрочем, они растут неравномерно. В России есть список жизненно важных препаратов, и розничные цены на них устанавливает регулятор. Как правило, эти лекарства дорожают не быстрее инфляции. Таких позиций, по оценкам участников рынка, около половины. А вот на некоторые лекарства цены в течение 2023 года выросли в два раза, рассказывает Василий Слепов, собственник аптечной сети «Здоровье» (больше 230 аптек в четырёх регионах).
Спрос. В последние несколько лет спрос на продукцию в аптеках нестабильный. В 2020 и 2021 годах он повторял волны коронавируса: в пиковые моменты наблюдался ажиотаж, затем следовало многомесячное затишье.
По итогам первого полугодия 2023 года продажи в аптеках упали на 8%. Сергей Мещан объясняет это тем, что весной 2022 года люди массово скупили импортные лекарства и потом долго не приходили в аптеки. В целом по итогам 2023 года рынок ждёт прирост продаж около 5–8%, добавил Мещан.
«Показатели в рублях будут расти за счёт инфляции. А вот в маржинальности мы прогнозируем падение из‑за волатильности закупочных цен и усиления конкуренции среди аптек».
Как аптечные сети борются за эффективность бизнеса
Долгое время онлайн‑продажи в фарме были под запретом, но во время пандемии часть ограничений сняли. Многие игроки рынка видят в этом зону роста и развивают цифровые каналы: за первое полугодие 2023 года доля онлайн‑продаж увеличилась приблизительно на 1 процентный пункт, составив около 12%. Такие цифры приводит Сергей Мещан.
Чтобы идти в онлайн, компаниям надо автоматизировать бизнес‑процессы. Пока у многих аптек нет даже инструментов для отслеживания остатков, цен, сроков годности и так далее.
«Особенно в автоматизации нуждаются несетевые аптеки: нужно заменить устаревшие системы на современные платформы, например omKassa или Umag. Это позволит улучшить управление запасами и закупками, усилить контроль за сроками годности и усовершенствовать клиентский опыт».
Сетевые аптеки тоже отказываются от коробочных решений. Например, «Гармония здоровья» создала собственную программу 1BF для автоматизации базовых операций: продаж, заказа и прихода товаров и других.
«В нашей компании автоматизация — это конвейер, в котором участвуют все направления. Сейчас на этом конвейере не менее 10 проектов. Подавляющее количество проектов по автоматизации воплощаются в жизнь на базе 1BF. Раньше, когда мы пользовались сторонним ПО, это было нереально, а теперь — неотъемлемая часть работы».
Один из примеров автоматизации процессов в «Гармонии здоровья» — ценообразование, которое компания сделала более управляемым и предсказуемым, что помогло сэкономить время сотрудников.
Какую роль в автоматизации аптек играют облака
Переход на облачные решения — ещё один тренд отрасли, по словам Романа Надеина. «Внедрение облачных технологий позволяет быстрее и легче обновлять данные, что важно для сетевых аптек с большим потоком информации. Несетевые же получают доступ к маркетплейсам и аналитику запросов своих клиентов», — объясняет эксперт.
Сервис дистанционного заказа лекарств «Здравсити» развернул в Yandex Cloud несколько управляемых сервисов, рассказал технический директор компании Андрей Пунин. Один из них — Yandex Managed Service for Apache Kafka®. Apache Kafka — платформа с открытым исходным кодом для распределённой доставки, хранения и обработки данных в реальном времени.
Раньше компания использовала Cron — инструмент Unix‑систем для планирования выполнения команд в определённое время. «С ними уходило по несколько часов на то, чтобы выложить файл от партнёра на „Здравсити“. Сейчас всё происходит в режиме реального времени», — поделился Андрей Пунин.
Также в облачный стек «Здравсити» входят объектное хранилище S3 и CDN (сервис для организации сети распространения контента) и другие инструменты. Архитектуру удалось выстроить так, что можно легко менять набор сервисов при необходимости.
Эта архитектура позволяет менять элементы, если этого потребует логика бизнеса или законодательство (например, в области хранения и обработки персональных данных).
«Мы просто делаем это, не ломая всю систему и не выделяя гигантские ресурсы. Нашли в Yandex Cloud правильные сервисы в правильной конфигурации и научились правильно их менеджерить. Это позволило снизить расходы и улучшить работу продукта».
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