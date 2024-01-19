Как облачные технологии используют в аптечном бизнесе

В каких условиях работает аптечный бизнес в 2023 году В каких условиях работает аптечный бизнес в 2023 году

Ассортимент. В конце 2022 года эксперты «Яков и партнёры» (экс‑McKinsey) предупреждали : под угрозой 95% ассортимента российских аптек.Тогда это называли главной проблемой фармрынка в 2023 году, но прогноз не оправдался.

Количество импортных лекарств на полках снижается, но медленно: в 2022 году их доля сократилась на 2,5 процентных пункта. Сейчас на зарубежную продукцию приходится порядка 56% лекарств и 47% БАДов, приводит цифры Сергей Мещан, директор головного офиса аптечной сети «Гармония здоровья» (входит в топ‑30 сетей в России).

Цены. Если ассортимент в аптеках почти не изменился, то логистика поставок стала сложнее. Это отражается на ценах. Впрочем, они растут неравномерно. В России есть список жизненно важных препаратов, и розничные цены на них устанавливает регулятор. Как правило, эти лекарства дорожают не быстрее инфляции. Таких позиций, по оценкам участников рынка, около половины. А вот на некоторые лекарства цены в течение 2023 года выросли в два раза, рассказывает Василий Слепов, собственник аптечной сети «Здоровье» (больше 230 аптек в четырёх регионах).

Спрос. В последние несколько лет спрос на продукцию в аптеках нестабильный. В 2020 и 2021 годах он повторял волны коронавируса: в пиковые моменты наблюдался ажиотаж, затем следовало многомесячное затишье.

По итогам первого полугодия 2023 года продажи в аптеках упали на 8%. Сергей Мещан объясняет это тем, что весной 2022 года люди массово скупили импортные лекарства и потом долго не приходили в аптеки. В целом по итогам 2023 года рынок ждёт прирост продаж около 5–8%, добавил Мещан.