Подкаст «Безопасно говоря»: мониторинг событий безопасности с SIEM, философия и практика

В последние два года хакерские атаки на российские компании не только участились, но и стали гораздо более мощными и изощрёнными. За каждой «удачной» атакой — потеря денег, данных, штрафы от регулятора и репутационные риски для компаний. Сегодня говорим про мониторинг событий безопасности с помощью SIEM: что это, зачем и как правильно применять. За что отвечают специалисты SOC и где они обитают. А также — с чего начать если нужно внедрить систему мониторинга и как это сделать, если вы в облаках?

Ведущие:

Антон Черноусов, Developer Advocate Yandex Cloud,

Алексей Миртов, руководитель группы продуктов Security & Compliance Yandex Cloud.

Гости: