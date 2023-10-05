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Подкаст «Безопасно говоря»: мониторинг событий безопасности с SIEM, философия и практика

В этом эпизоде обсуждаем: нужно ли отдельно строить мониторинг событий безопасности и для чего, как оценивать эффективность инструментов мониторинга и нужно ли проверять их на практике, а главное — как это сделать.

5 октября 2023 г.
5 минут чтения
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В последние два года хакерские атаки на российские компании не только участились, но и стали гораздо более мощными и изощрёнными. За каждой «удачной» атакой — потеря денег, данных, штрафы от регулятора и репутационные риски для компаний. Сегодня говорим про мониторинг событий безопасности с помощью SIEM: что это, зачем и как правильно применять. За что отвечают специалисты SOC и где они обитают. А также — с чего начать если нужно внедрить систему мониторинга и как это сделать, если вы в облаках?

Ведущие:

  • Антон Черноусов, Developer Advocate Yandex Cloud,
  • Алексей Миртов, руководитель группы продуктов Security & Compliance Yandex Cloud.

Гости:

  • Алексей Леднёв, руководитель отдела обнаружения атак экспертного центра безопасности Positive Technologies,
  • Илья Маркелов, руководитель направления развития единой корпоративной платформы «Лаборатории Касперского».

Если вы используете системы управления информационной безопасностью и событиями безопасности у себя, хотите поделиться опытом или задать нам вопрос, предложить свои темы для новых эпизодов или позвать экспертов, которым доверяете — напишите об этом в комментариях на YouTube или по адресу: cloudpodcast@yandex.ru

Новый выпуск уже доступен на Яндекс Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts.

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Команда Yandex Cloud

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Блог
Новости
Подкаст «Безопасно говоря»: мониторинг событий безопасности с SIEM, философия и практика
5 октября 2023 г.
5 минут чтения
0
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