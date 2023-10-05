Подкаст «Безопасно говоря»: мониторинг событий безопасности с SIEM, философия и практика
В этом эпизоде обсуждаем: нужно ли отдельно строить мониторинг событий безопасности и для чего, как оценивать эффективность инструментов мониторинга и нужно ли проверять их на практике, а главное — как это сделать.
В последние два года хакерские атаки на российские компании не только участились, но и стали гораздо более мощными и изощрёнными. За каждой «удачной» атакой — потеря денег, данных, штрафы от регулятора и репутационные риски для компаний. Сегодня говорим про мониторинг событий безопасности с помощью SIEM: что это, зачем и как правильно применять. За что отвечают специалисты SOC и где они обитают. А также — с чего начать если нужно внедрить систему мониторинга и как это сделать, если вы в облаках?
Ведущие:
- Антон Черноусов, Developer Advocate Yandex Cloud,
- Алексей Миртов, руководитель группы продуктов Security & Compliance Yandex Cloud.
Гости:
- Алексей Леднёв, руководитель отдела обнаружения атак экспертного центра безопасности Positive Technologies,
- Илья Маркелов, руководитель направления развития единой корпоративной платформы «Лаборатории Касперского».
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