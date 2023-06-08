Обзор новостей промышленности: IT-проекты компаний

РЭО запустил удалённый мониторинг полигонов РЭО запустил удалённый мониторинг полигонов

Ещё один тренд в промышленности — экологический мониторинг. Предприятия по закону обязаны отчитываться, как производственные процессы влияют на окружающую среду: например, не превышена ли допустимая концентрация вредных веществ. В этом смысле особенно интересны проекты, направленные на автоматизацию сбора таких данных. Например, Российский экологический оператор протестировал в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде удалённый мониторинг полигонов . С воздуха можно оценивать, насколько хватит места для размещения твёрдых коммунальных отходов. Если такие данные необходимо обрабатывать в режиме реального времени, то удобнее это делать в облаке. Есть инструменты, которые позволяют напрямую подключаться к различным источникам данных, отслеживать показатели и представлять информацию в виде графиков и дашбордов. Мы тестируем подобные технологии вместе с научными и образовательными организациями.

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) сняла мини-фильм о фабрике идей Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) сняла мини-фильм о фабрике идей

Статистика проекта впечатляет: сотрудники УГМК подали больше 50 тысяч предложений о том, что можно изменить в работе на предприятиях. Почти половина (48%) касалась улучшения условий труда, 23% предложений были связаны с повышением эффективности производства, а 10% — со снижением затрат.

В проектах, где счёт идёт на десятки тысяч задач с разным приоритетом, полезно использовать таск-трекеры. Так компания может вести и отслеживать в реальном времени весь процесс, от идеи до её реализации, вовремя подключать к задачам специалистов или целые команды, отслеживать сроки и управлять рисками.

Режим Dedicated в DataSphere — для плавного перехода предприятия в облако Режим Dedicated в DataSphere — для плавного перехода предприятия в облако

Yandex Cloud открыла доступ к обновлённой версии сервиса для полного цикла машинного обучения DataSphere. Теперь разработчики могут использовать для ML-задач в сервисе выделенные виртуальные машины. Это поможет IT-специалистам, которые привыкли работать с алгоритмами в собственной инфраструктуре, легче переносить ML-вычисления в облако.

Пока российские промышленные предприятия находятся на раннем этапе облачной трансформации. Это отчасти связано с тем, что компании ранее инвестировали значительные средства в on-premise-решения, и резкий переход в облако для них может быть затруднён. В этом смысле режим Dedicated — хорошая возможность для постепенного перевода разработки на новые технологии.