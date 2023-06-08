Предприятия всё чаще создают хранилища, используя популярную базу данных Greenplum®, управляемый сервис которой (Managed Service for Greenplum®) есть и у нас в облаке. Витрины данных нередко работают на базе сервисов Managed Service for ClickHouse, а для построения прогнозной аналитики используют ML-платформы, подобные DataSphere. Этот инструмент удобен для того, чтобы собирать данные из разных источников, быстро создавать десятки ML-моделей и выбирать лучшие.
Обзор новостей промышленности: IT-проекты компаний
Директор по работе с промышленными компаниями Yandex Cloud Павел Приедитис изучил интересные проекты и рассказал, как облако может ускорить цифровизацию индустрии.
Современное производство неразрывно связано с обработкой больших объёмов данных. Датчики интернета вещей, решения для проектирования, машинное обучение — эти технологии создают данные или опираются на них для эффективной работы. Промышленные гиганты (например, горно-металлургический концерн Rio Tinto, финский производитель нержавеющей стали Outokumpu) активно используют в подобных задачах облачные технологии. В России такие проекты только начинают появляться. Вот некоторые из них.
«Норникель» создаёт корпоративное хранилище данных в институте «Гипроникель»
«Гипроникель» входит в группу компаний «Норникель» и разрабатывает технологические процессы для новых видов продукции. В последние несколько лет компания начала более широко применять цифровые технологии машинного обучения. Сейчас институт создаёт Single Source of truth (SSOT) — масштабную распределённую базу данных, которой смогут пользоваться 70 тысяч сотрудников предприятий группы.
Построение SSOT — важная задача предприятий. Крупные горно-металлургические компании строят на инфраструктуре Yandex Cloud подобные хранилища: например, системы обработки производственных показателей и технологические архивы.
РЭО запустил удалённый мониторинг полигонов
Ещё один тренд в промышленности — экологический мониторинг. Предприятия по закону обязаны отчитываться, как производственные процессы влияют на окружающую среду: например, не превышена ли допустимая концентрация вредных веществ. В этом смысле особенно интересны проекты, направленные на автоматизацию сбора таких данных. Например, Российский экологический оператор протестировал в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде удалённый мониторинг полигонов. С воздуха можно оценивать, насколько хватит места для размещения твёрдых коммунальных отходов. Если такие данные необходимо обрабатывать в режиме реального времени, то удобнее это делать в облаке. Есть инструменты, которые позволяют напрямую подключаться к различным источникам данных, отслеживать показатели и представлять информацию в виде графиков и дашбордов. Мы тестируем подобные технологии вместе с научными и образовательными организациями.
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) сняла мини-фильм о фабрике идей
Статистика проекта впечатляет: сотрудники УГМК подали больше 50 тысяч предложений о том, что можно изменить в работе на предприятиях. Почти половина (48%) касалась улучшения условий труда, 23% предложений были связаны с повышением эффективности производства, а 10% — со снижением затрат.
В проектах, где счёт идёт на десятки тысяч задач с разным приоритетом, полезно использовать таск-трекеры. Так компания может вести и отслеживать в реальном времени весь процесс, от идеи до её реализации, вовремя подключать к задачам специалистов или целые команды, отслеживать сроки и управлять рисками.
Режим Dedicated в DataSphere — для плавного перехода предприятия в облако
Yandex Cloud открыла доступ к обновлённой версии сервиса для полного цикла машинного обучения DataSphere. Теперь разработчики могут использовать для ML-задач в сервисе выделенные виртуальные машины. Это поможет IT-специалистам, которые привыкли работать с алгоритмами в собственной инфраструктуре, легче переносить ML-вычисления в облако.
Пока российские промышленные предприятия находятся на раннем этапе облачной трансформации. Это отчасти связано с тем, что компании ранее инвестировали значительные средства в on-premise-решения, и резкий переход в облако для них может быть затруднён. В этом смысле режим Dedicated — хорошая возможность для постепенного перевода разработки на новые технологии.