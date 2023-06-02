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Новый тип кластеров Hive Metastore в сервисе Data Proc

У нас отличная новость: в сервисе Data Proc теперь доступно создание управляемых кластеров Hive Metastore.

2 июня 2023 г.
5 минут чтения
5

Что такое Hive Metastore

Hive Metastore связывает разнородные ETL-системы и инструменты для работы с общими данными и упрощает их развёртывание. Кластеры Metastore управляют табличными метаданными объектов, которые находятся в бакетах Object Storage.

Hive Metastore даёт приложениям информацию о том, где брать данные и как их интерпретировать, а также позволяет обнаруживать в хранилище конкретные данные и обрабатывать их.

Как это работает

Кластеры Hive Metastore сохраняют метаданные таблиц между запусками короткоживущих вычислительных кластеров Yandex Data Proc. Как и для других кластеров, для них можно настроить автоматическое масштабирование и создание резервных копий.

Инструменты Apache Hive и Apache Spark, входящие в сервис управляемых баз данных Data Proc, поддерживают непосредственную работу с Hive Metastore. Это позволяет создавать полноценные хранилища, решать задачи подготовки и очистки данных, создавать предметно-ориентированные витрины данных.

Как использовать кластеры Hive Metastore в различных системах

Архитектура аналитической системы, в которую встроены кластеры Hive Metastore, выглядит так:

  • Для первичного хранения и предобработки данных используется Object Storage, а метаданные таблиц находятся в Hive Metastore.

  • Процессы доставки и подготовки данных размещают исходную информацию в виде дополнительных файлов. Данные из этих файлов доступны потребителям в таблицах Hive или Spark.

Дата-сайентисты часто применяют Apache Spark при обучении ML-моделей, когда возможностей единственного сервера или виртуальной машины оказывается недостаточно и нужна горизонтально-масштабируемая инфраструктура.

Подготовка данных для задач машинного обучения осуществляется путём построения необходимых витрин, сохраняемых в Object Storage, ClickHouse® или Greenplum.

Для чего это нужно

Надёжное функционирование Hive Metastore необходимо для бесперебойной работы современных инструментов подготовки и аналитической обработки данных.

Управляемые кластеры Hive Metastore сервиса Yandex Data Proc позволяют существенно экономить время администраторов и инженеров данных, а также сократить вероятность отказов и потерь из-за недоступности метаданных.

Попробуйте Hive Metastore сегодня

Чтобы получить доступ к новой функциональности Data Proc, подайте заявку через консоль управления Yandex Cloud → сервис Data Proc → вкладка Metastore-сервер → Создать кластер Metastore и заполните форму для получения доступа.
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author
Максим Зиналь
Архитектор продуктов управления данными

В этой статье мы расскажем:

Yandex Data Proc

Подробнее

Yandex Object Storage

Подробнее
Блог
Новости
Новый тип кластеров Hive Metastore в сервисе Data Proc
2 июня 2023 г.
5 минут чтения
5
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