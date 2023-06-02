Что такое Hive Metastore Что такое Hive Metastore

Hive Metastore связывает разнородные ETL-системы и инструменты для работы с общими данными и упрощает их развёртывание. Кластеры Metastore управляют табличными метаданными объектов, которые находятся в бакетах Object Storage.

Hive Metastore даёт приложениям информацию о том, где брать данные и как их интерпретировать, а также позволяет обнаруживать в хранилище конкретные данные и обрабатывать их.

Как это работает Как это работает

Кластеры Hive Metastore сохраняют метаданные таблиц между запусками короткоживущих вычислительных кластеров Yandex Data Proc. Как и для других кластеров, для них можно настроить автоматическое масштабирование и создание резервных копий.

Инструменты Apache Hive и Apache Spark, входящие в сервис управляемых баз данных Data Proc, поддерживают непосредственную работу с Hive Metastore. Это позволяет создавать полноценные хранилища, решать задачи подготовки и очистки данных, создавать предметно-ориентированные витрины данных.

Как использовать кластеры Hive Metastore в различных системах Как использовать кластеры Hive Metastore в различных системах

Архитектура аналитической системы, в которую встроены кластеры Hive Metastore, выглядит так: