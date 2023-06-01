Главные новости платформы в одном дайджесте: свежий выпуск Monthly Cloud News, партнёрство с MONT, программа обучения информационной безопасности, режим работы Dedicated для Yandex DataSphere, обновления в документации, публикации в СМИ и блогах.
В первой части выпуска обсудили с Евгением Парфёновым, архитектором Yandex Cloud, форум по кибербезопасности Positive Hack Days, языковую модель Google, сделку Microsoft и Activision Blizzard и другие темы. Рассказали о модулях Terraform для Yandex Cloud и сканере уязвимости контейнерных образов, а также последних новостях сервисов Yandex DataSphere и Yandex SpeechKit. А в последней части Monthly Cloud News поговорили про озвучку книг, подготовку данных для AI и развитие Yandex SpeechKit.
Платформа Yandex Cloud договорилась о стратегическом партнёрстве с дистрибьютором программного обеспечения MONT для развития бизнеса в новых регионах. Теперь сервисы Yandex Cloud будут доступны для всех партнёров MONT в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.
Недавно мы добавили в программу обучения информационной безопасности курс «Аутентификация и управление доступами». С его помощью security-инженеры научатся настраивать систему единого входа SSO и права доступа в облачной инфраструктуре, а также управлять ресурсами. В программе доступны ещё два курса: «Защита облачной инфраструктуры» позволит изучить основные этапы обеспечения безопасности в облаке, а «DevSecOps в облачном CI/CD» поможет практикующим DevOps-инженерам настроить DevSecOps-пайплайны, контролирующие безопасность приложений на каждом этапе сборки, тестирования и развёртывания.
Мы разработали модули для опенсорс-инструмента управления инфраструктурой Terraform. Модули Terraform — это готовые наборы файлов с настройками для облачных сервисов, которые упрощают работу и помогают избежать дублирования кода. Готовая библиотека от Yandex Cloud позволяет DevOps-инженерам не тратить время на написание собственных модулей при использовании Terraform и даёт возможность сосредоточиться на задачах по автоматизации инфраструктуры.
Мы всегда стремимся давать пользователям возможность выбирать параметры сервисов, которые можно использовать на платформе, поэтому мы хотели предложить большую гибкость в выборе burstable-хостов управляемых сервисов баз данных. Накопив значительный опыт использования, мы поняли, что пользователи работают с такими машинами редко и зачастую используют их для высоконагруженных систем. Из-за этого количество ошибок и вопросов о работе хостов burstable-классов значительно превышает допустимое. Так мы пришли к выводу, что некоторые классы burst-хостов не подходят для критичных и нагруженных систем, к которым относятся базы данных. Поэтому с 20 июня 2023 года будет ограничена доступность нескольких классов хостов.
Новый режим работы Yandex DataSphere — Dedicated — даёт возможность пользователю зарезервировать виртуальную машину в Yandex Cloud под свой проект и работать с ней столько, сколько потребуется. Этот режим практически идентичен работе на локальной инсталляции Jupyter Notebook: без сохранения состояний и сериализации, но с облачными мощностями. За счёт стабильной работы с вычислительными ресурсами в режиме Dedicated можно ускорить разработку моделей машинного обучения для различных задач по анализу данных.
На конференции Yandex Scale 2022 мы представили возможность запускать в VPC функции и контейнеры, чтобы они могли взаимодействовать с приватными ресурсами: управляемыми базами данных, виртуальными машинами и т. д. Доступ можно было получить по запросу. Теперь функциональность в стадии Preview и доступна для всех пользователей.
Aercube Moon — решение для организации ручного и автоматизированного тестирования приложений в настольных и мобильных браузерах на основе протокола Selenium WebDriver, работающее в кластере Kubernetes®.
Альт СП Сервер — сертифицированная ФСТЭК версия операционной системы для серверов и рабочих станций со встроенными программными средствами защиты информации от Базальт СПО. Сертификат ФСТЭК № 3866.
Nemesida WAF WEB — комплексное средство для защиты от хакерских атак интернет-магазинов, личных кабинетов, порталов, API и прочих приложений.
Роса Хром Рабочая станция — операционная система, построенная на базе собственной программной платформы ROSA 2021.1 и прошедшая полный цикл разработки и сборки ABF.
Scalaxi Platform — микросервисная low-code-платформа разработки систем и кроссплатформенных приложений для компьютеров и мобильных устройств.
Делимся рабочими лайфхаками в нашем блоге на Хабре. Антон Брехов, инженер в Yandex Cloud, составил подробную инструкцию по настройке телеграм-ботов и поделился альтернативным решением на базе Serverless-сервисов, которое использует сам.
Алексей Тощаков, руководитель службы антифрода в Яндексе, рассказал, как из внутренней капчи Яндекса появился сервис Yandex SmartCaptcha, какой рефакторинг кода пришлось провести и какие новые возможности были добавлены.
Рами Мулейс, менеджер продуктов безопасности, и Дмитрий Кудинов, руководитель направления комплаенс в Yandex Cloud, рассказывают, как создавать продукты, которые будут соответствовать требованиям безопасности в условиях автоматизации разработки и непрерывной доставки приложений.
Диаграмма Ганта — это инструмент для планирования и контроля работы над проектом. Она представляет собой горизонтальную гистограмму, отражающую сроки задач, которые нужно выполнить в рамках проекта, и зависимость между ними. Это удобно, когда над проектом работает большая команда и задействовано несколько заинтересованных сторон. Какие задачи помогает решать диаграмма Ганта и как её построить в Yandex Tracker, рассказываем в нашем блоге.
За несколько лет EORA превратилась из фирмы по эвакуации машин в компанию, которая разрабатывает чат-боты и цифровые аватары для Яндекса, «Сбера» и «Додо Пиццы». Гендиректор EORA рассказывает, как это произошло и с чем помогла платформа Yandex Cloud.
Компания «Смарт Шелл» — разработчик облачной платформы для управления компьютерными клубами, интернет‑кафе и кибераренами — решила сменить облачную платформу. Всего за 7 дней ей удалось развернуть инфраструктуру в Yandex Cloud и полностью перенести проект. В результате миграции «Смарт Шелл» построила отказоустойчивую инфраструктуру, значительно увеличила скорость развёртывания продукта и в десятки раз сократила время доставки обновлений.
На вебинаре рассказали, как с помощью сервисов Yandex Cloud и сторонних инструментов сократить время на деплой инфраструктуры для реализации инструмента аутентификации и управления внешними пользователями в приложениях.
Поговорили о том, как 1С в облаке позволяет бизнесу оптимизировать бюджет, повысить безопасность хранения данных и избежать простоев во время поломок сервера и других преимуществах переноса 1С в облако.
На вебинаре поговорили об актуальных проблемах лучевой диагностики в РФ и обозначили задачи, которые требуют новых цифровых решений. Обсудили особенности организации распределённого референс-центра лучевой диагностики с использованием облачных технологий, а также цифровизацию службы лучевой диагностики.