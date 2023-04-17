Скидка на использование NVIDIA® Tesla® GPU V100

Yandex Cloud не только возвращает возможность резервирования определённого объёма ресурсов облачных сервисов через консоль, но и предлагает дополнительные скидки. С 17 апреля по 31 декабря 2023 года вы можете использовать NVIDIA® Tesla® GPU V100 с выгодой до 35% (платформа Intel Broadwell, vCPU + RAM + GPU).