NVIDIA® Tesla® V100 доступны для использования в виртуальных серверах Compute Cloud, работы с ML‑сервисом Yandex DataSphere, а также при работе с сервисами контейнерной разработки Managed Service for Kubernetes®.
Скидка на использование NVIDIA® Tesla® GPU V100
Снижаем цены на GPU-вычисления — свяжитесь со своим менеджером для участия в акции и получите скидку до 35% на использование NVIDIA® Tesla® GPU V100.
17 апреля 2023 г.
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Yandex Cloud не только возвращает возможность резервирования определённого объёма ресурсов облачных сервисов через консоль, но и предлагает дополнительные скидки. С 17 апреля по 31 декабря 2023 года вы можете использовать NVIDIA® Tesla® GPU V100 с выгодой до 35% (платформа Intel Broadwell, vCPU + RAM + GPU).
Акция завершилась
Период предоставления скидки на использование NVIDIA® Tesla® GPU V100 завершился 31 декабря 2023 года. Читать полные правила акции →
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