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Скидка на использование NVIDIA® Tesla® GPU V100

Снижаем цены на GPU-вычисления — свяжитесь со своим менеджером для участия в акции и получите скидку до 35% на использование NVIDIA® Tesla® GPU V100.

17 апреля 2023 г.
5 минут чтения
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Yandex Cloud не только возвращает возможность резервирования определённого объёма ресурсов облачных сервисов через консоль, но и предлагает дополнительные скидки. С 17 апреля по 31 декабря 2023 года вы можете использовать NVIDIA® Tesla® GPU V100 с выгодой до 35% (платформа Intel Broadwell, vCPU + RAM + GPU).

NVIDIA® Tesla® V100 доступны для использования в виртуальных серверах Compute Cloud, работы с ML‑сервисом Yandex DataSphere, а также при работе с сервисами контейнерной разработки Managed Service for Kubernetes®.

Акция завершилась

Период предоставления скидки на использование NVIDIA® Tesla® GPU V100 завершился 31 декабря 2023 года. Читать полные правила акции →

Как создавать виртуальные машины с GPU, вы можете узнать здесь. Также предлагаем прочитать историю реального использования NVIDIA® Tesla® A100 или просто узнать больше о графических ускорителях.

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Команда Yandex Cloud

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Блог
Новости
Скидка на использование NVIDIA® Tesla® GPU V100
17 апреля 2023 г.
5 минут чтения
1
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