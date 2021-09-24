Представляем мобильное приложение Yandex Tracker

В феврале 2021 года Yandex Tracker стал сервисом платформы Yandex Cloud. Это решение помогает организовать работу в компании, автоматизировать рутинные действия и выстроить многие процессы: от разработки программного обеспечения до кадрового делопроизводства. Сегодня Yandex Tracker используется как в группе компаний Яндекс, так и в организациях из разных индустрий: Технониколь, SkillFactory, Кухня на районе, 12 Storeez и других.

24 сентября мы перезапустили мобильное приложение Yandex Tracker. В нем можно:

создать задачу;

изменить исполнителя, дедлайн и другие параметры задачи;

оставить комментарий в задаче, призвать коллегу;

приложить или скачать файл;

использовать шаблоны фильтров для быстрого поиска задач.

У команды сервиса большие планы по развитию Yandex Tracker, и скоро возможности мобильного приложения будут еще шире.

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