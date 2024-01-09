Поиск
Связаться с намиПодключиться
На главную

Скидки, гранты и специальные условия

Все самые выгодные предложения от Yandex Cloud — на одной странице.

Постоянные предложения

card-background

Пробный период и грант 4 000 рублей

60 дней без оплаты ресурсов на знакомство с сервисами Yandex Cloud.

Размер и валюта гранта отличаются для пользователей из разных стран.

Условия использования гранта
card-background

Резервируемое потребление

Экономьте до 22%: зарезервируйте определённый объём сервисов платформы Yandex Cloud на полгода или один год.

Узнать подробнее

Free tier

Объёмы бесплатного или нетарифицируемого потребления сервисов платформы.

card-background

Yandex Cloud Functions

1 000 000 вызовов функций в месяц бесплатно.

Подробнее
card-background

Yandex Serverless Containers

1 000 000 вызовов контейнеров в месяц бесплатно.

Подробнее
card-background

Serverless‑режим Yandex Managed Service for YDB

1 000 000 операций и 1 ГБ хранения данных в месяц бесплатно.

Подробнее
card-background

Бесплатные функции сервиса Cloud Functions для навыков Алисы

Разработка навыков Алисы на serverless — бесплатная.

Подробнее
card-background

Yandex SmartCaptcha

До 250 000 запросов к сервису в месяц бесплатно.

Подробнее
card-background

Yandex Tracker

Бесплатно при подключении до 5 пользователей.

Подробнее

Программы поддержки стартапов, фрилансеров и малого бизнеса

card-background

Yandex Cloud Boost — программа развития стартапов

Получите грант до 1 миллиона рублей на IT-инфраструктуру в Yandex Cloud и доступ к другим сервисам Яндекса на особых условиях.

Узнать больше
card-background

Бонусная программа для фрилансеров в сфере IT

Рекомендуйте нашу платформу своим клиентам-компаниям и получите вознаграждение — 10 000 ₽ за каждого нового пользователя.

Узнать больше
card-background

Программа поддержки малого и среднего бизнеса, занятого в IT‑сфере

Получите грант 100 000 рублей на сервисы Yandex Cloud.

Узнать больше

Программы для науки и образования

card-background

Облако для образования и науки

Узнайте обо всех проектах, которые мы реализуем в образовании и науке.

Узнать больше
card-background

Содействие образованию и науке в области Computer Science

Гранты на вычислительные ресурсы для учебно-исследовательской работы по машинному обучению, компьютерному зрению и анализу данных.

Узнать больше
card-background

Скидка на ресурсы Yandex Cloud для образовательных учреждений

Получите скидку 20% на сервисы Yandex Cloud.

Узнать больше
card-background

Поддержка цифровизации образовательных учреждений

Грант до миллиона рублей на сервисы платформы Yandex Cloud и необходимая экспертная поддержка.

Узнать больше

Для партнёров

card-background

Программа заботы о партнёрах

Даём гранты на развёртывание демо‑сред для заказчиков и обучения инженеров.

Узнать больше
card-background

Специализация Business Tools

Повышенная партнёрская премия, которая может достигать 50%.

Узнать больше
card-background

Индивидуальное обучение для продавцов партнёров

Оставьте заявку на партнёрском портале и мы поможем вашей сейлз‑команде.

Узнать больше

Не нашли подходящее предложение?

Свяжитесь с нами

Полезные ссылки

Тарифы
Документация