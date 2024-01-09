Скидки, гранты и специальные условия
Все самые выгодные предложения от Yandex Cloud — на одной странице.
Постоянные предложения
Пробный период и грант 4 000 рублей
60 дней без оплаты ресурсов на знакомство с сервисами Yandex Cloud.
Размер и валюта гранта отличаются для пользователей из разных стран.
Резервируемое потребление
Экономьте до 22%: зарезервируйте определённый объём сервисов платформы Yandex Cloud на полгода или один год.
Free tier
Объёмы бесплатного или нетарифицируемого потребления сервисов платформы.
Yandex Cloud Functions
1 000 000 вызовов функций в месяц бесплатно.
Yandex Serverless Containers
1 000 000 вызовов контейнеров в месяц бесплатно.
Serverless‑режим Yandex Managed Service for YDB
1 000 000 операций и 1 ГБ хранения данных в месяц бесплатно.
Бесплатные функции сервиса Cloud Functions для навыков Алисы
Разработка навыков Алисы на serverless — бесплатная.
Yandex SmartCaptcha
До 250 000 запросов к сервису в месяц бесплатно.
Yandex Tracker
Бесплатно при подключении до 5 пользователей.
Программы поддержки стартапов, фрилансеров и малого бизнеса
Yandex Cloud Boost — программа развития стартапов
Получите грант до 1 миллиона рублей на IT-инфраструктуру в Yandex Cloud и доступ к другим сервисам Яндекса на особых условиях.
Бонусная программа для фрилансеров в сфере IT
Рекомендуйте нашу платформу своим клиентам-компаниям и получите вознаграждение — 10 000 ₽ за каждого нового пользователя.
Программа поддержки малого и среднего бизнеса, занятого в IT‑сфере
Получите грант 100 000 рублей на сервисы Yandex Cloud.
Программы для науки и образования
Облако для образования и науки
Узнайте обо всех проектах, которые мы реализуем в образовании и науке.
Содействие образованию и науке в области Computer Science
Гранты на вычислительные ресурсы для учебно-исследовательской работы по машинному обучению, компьютерному зрению и анализу данных.
Скидка на ресурсы Yandex Cloud для образовательных учреждений
Получите скидку 20% на сервисы Yandex Cloud.
Поддержка цифровизации образовательных учреждений
Грант до миллиона рублей на сервисы платформы Yandex Cloud и необходимая экспертная поддержка.
Для партнёров
Программа заботы о партнёрах
Даём гранты на развёртывание демо‑сред для заказчиков и обучения инженеров.
Специализация Business Tools
Повышенная партнёрская премия, которая может достигать 50%.
Индивидуальное обучение для продавцов партнёров
Оставьте заявку на партнёрском портале и мы поможем вашей сейлз‑команде.