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О компании

Публичная облачная платформа Yandex Cloud предоставляет крупным компаниям, среднему бизнесу и частным разработчикам более 50 взаимосвязанных сервисов: масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения, обработки и анализа данных, инструменты машинного обучения, средства разработки и сервисы для командной работы.

Yandex Cloud появилась в 2018 году. Сегодня сервисы публичной облачной платформы используют 28 тысяч клиентов. Более 100 крупнейших компаний России рейтинга РБК-500 создают и совершенствуют свои цифровые сервисы с помощью уникальных технологий Yandex Cloud.

Наша команда

Алексей Башкеев

Руководитель платформы

Олег Коверзнев

Сооснователь платформы, глава экосистемы Yandex Cloud / Яндекс 360

Григорий Атрепьев

Директор по развитию продуктов

Александр Черников

Коммерческий директор

Борлык Буваев

Финансовый директор

Иван Пузыревский

Руководитель направления IaaS

Владимир Бородин

Руководитель направления Data Platform

Александр Щекалёв

Руководитель направления Machine Learning

Андрей Фомичёв

Руководитель YDB, Observability и Serverless

Андрей Годин

Руководитель Core Infrastructure

Алексей Сизиков

Руководитель направления User Experience

Евгений Сидоров

Директор по информационной безопасности

Екатерина Липова

Директор по защите данных

Тимур Гусейнов

Руководитель технической поддержки

Анна Лемякина

Директор по национальным и стратегическим проектам

Ания Ахунова

Директор по маркетингу

Павел Голубин

Директор по работе с отраслевыми клиентами

Александр Срибный

Директор по продажам

Анна Даскал

Директор по развитию клиентов

Мария Аниканова

Директор по работе с партнёрами