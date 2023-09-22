О компании
Публичная облачная платформа Yandex Cloud предоставляет крупным компаниям, среднему бизнесу и частным разработчикам более 50 взаимосвязанных сервисов: масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения, обработки и анализа данных, инструменты машинного обучения, средства разработки и сервисы для командной работы.
Yandex Cloud появилась в 2018 году. Сегодня сервисы публичной облачной платформы используют 28 тысяч клиентов. Более 100 крупнейших компаний России рейтинга РБК-500 создают и совершенствуют свои цифровые сервисы с помощью уникальных технологий Yandex Cloud.
Наша команда
Алексей Башкеев
Руководитель платформы
Олег Коверзнев
Сооснователь платформы, глава экосистемы Yandex Cloud / Яндекс 360
Григорий Атрепьев
Директор по развитию продуктов
Александр Черников
Коммерческий директор
Борлык Буваев
Финансовый директор
Иван Пузыревский
Руководитель направления IaaS
Владимир Бородин
Руководитель направления Data Platform
Александр Щекалёв
Руководитель направления Machine Learning
Андрей Фомичёв
Руководитель YDB, Observability и Serverless
Андрей Годин
Руководитель Core Infrastructure
Алексей Сизиков
Руководитель направления User Experience
Евгений Сидоров
Директор по информационной безопасности
Екатерина Липова
Директор по защите данных
Тимур Гусейнов
Руководитель технической поддержки
Анна Лемякина
Директор по национальным и стратегическим проектам
Ания Ахунова
Директор по маркетингу
Павел Голубин
Директор по работе с отраслевыми клиентами
Александр Срибный
Директор по продажам
Анна Даскал
Директор по развитию клиентов
Мария Аниканова
Директор по работе с партнёрами