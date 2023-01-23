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Neoflex Datagram
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Neoflex Datagram в облаке

Быстро и эффективно разверните ETL нового поколения, спроектированный для работы с технологиями Big Data, на платформе Yandex Cloud.

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Neoflex Datagram — платформа для интеграции данных

С ростом масштаба бизнеса растёт сложность бизнес‑процессов и количество ИТ‑систем, поэтому необходимо применять специализированную платформу для загрузки и обработки данных (ETL). Neoflex Datagram помогает решить любые задачи по обработке данных.

Neoflex Datagram стал первым отечественным ETL‑инструментом для Big Data, который вошёл в реестр российского ПО. Гибкая архитектура решения позволяет использовать его как для полной замены существующей ETL‑платформы, так и для частичного переноса разработки.

Datagram поддерживает полный цикл разработки приложений:

  • визуальное проектирование процессов преобразования данных,
  • визуальное проектирование последовательности преобразований,
  • генерацию исходного кода на языке Scala с использованием библиотеки Apache Spark,
  • компиляцию и генерацию приложения,
  • развёртывание приложения на исполняющей среде и планирование исполнения,
  • мониторинг исполнения приложения,
  • инструменты для остановки и перезапуска приложений.

Почему эту задачу удобно решать с Yandex Cloud?

Быстрый и лёгкий старт

Разверните приложение из готового образа и приступайте к работе, а мы возьмём на себя управление лицензиями. Переустановка или подключение нового сервера приложений не потребует повторной активации лицензии.

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Гибкое масштабирование

Быстрая реакция на любые изменения в бизнесе, настройка производительности виртуальных машин в реальном времени и контроль стоимости используемых ресурсов.

Простота разработки с Neoflex Datagram
  • Визуальная разработка без программирования.
  • Готовые компоненты: 100+ источников данных.
  • Режим командной разработки, поддержка GIT и SVN.
Удобство использования в облачной инфраструктуре
  • Поддержка инфраструктуры системы — забота Yandex Cloud.
  • Отсутствие специальных требований к квалификации разработчика.
  • Высокая производительность на любых объёмах.
  • Автоматическая генерация кода на языке Scala.
Решение любых задач по обработке данных
  • Горизонтальное масштабирование.
  • Потоковая обработка и интеграция с Apache Kafka.
  • Автообнаружение объектов и структур данных.
Защищённая платформа

Сервисы Yandex Cloud соответствуют требованиям международных и национальных стандартов ISO, GDPR, PCI DSS и ГОСТ Р 57580. Выполнение платформой всех требований 152‑ФЗ по высшему уровню защищённости (УЗ‑1) подтверждено аттестатом.

Подробнее

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