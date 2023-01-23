Neoflex Datagram в облаке

С ростом масштаба бизнеса растёт сложность бизнес‑процессов и количество ИТ‑систем, поэтому необходимо применять специализированную платформу для загрузки и обработки данных (ETL). Neoflex Datagram помогает решить любые задачи по обработке данных.

Neoflex Datagram стал первым отечественным ETL‑инструментом для Big Data, который вошёл в реестр российского ПО. Гибкая архитектура решения позволяет использовать его как для полной замены существующей ETL‑платформы, так и для частичного переноса разработки.