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Загрузите чек — получите грант в 2 раза больше!

Пришлите чек из вашей облачной платформы и получите промокод на тестирование Yandex Cloud в двукратном размере от суммы чека.

Акция действительна с 1 февраля по 20 февраля 2023 года.

Загрузить чек

Принять участие в акции очень просто

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Заполнить форму и приложить чек

Вы можете загрузить любой чек за оплату облачных сервисов за последние полгода от своего провайдера, в том числе на услуги collocation.

Полные условия акции
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Получить в 2 раза больше денег на счёт

После подтверждения вашего участия вы получите письмо с промокодом на сумму, в два раза превышающую сумму загруженного чека. Активируйте промокод и начните работу с платформой Yandex Cloud!

5 причин, почему стоит попробовать Yandex Cloud

Отказоустойчивая инфраструктура
Собственная инфраструктура в трёх географически распределенных дата-центрах в России поможет обеспечить высокую доступность и отказоустойчивость ваших приложений.
Масштабируемость по клику
Вы сами определяете число ядер процессора, объём памяти, количество дисков и виртуальных машин и контролируете стоимость. Увеличивайте или сокращайте мощности при необходимости легко и быстро.
Соответствие требованиям
Yandex Cloud полностью соответствует критериям безопасности, включая требования ФЗ‑152 к высшему уровню защищённости персональных данных УЗ‑1 и стандарт безопасности данных платёжных карт PCI DSS.
Расширенная техническая поддержка
Служба поддержки ответит на любые вопросы, связанные с настройкой Yandex Cloud. Пользователи расширенных тарифных планов получают помощь в режиме 24/7.

В акции могут принять участие компании, соответствующие трём критериям:

Не являются на текущий момент или не являлись ранее платящими пользователями платформы Yandex Cloud.

Потребляли начиная с 1 июня 2022 года сервисы других платформ не менее, чем 10 000 руб/мес или 100 USD/мес.

Являются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории Российской Федерации.

Принять участие в акции

Заполните форму, загрузите чек за месяц и получите промокод
на сумму в два раза больше суммы чека