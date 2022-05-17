SG. Возможность просмотра куда применена группа безопасности

В настоящий момент, чтобы проверить куда применена SG требуется проваливаться в каждую машину/сервис для просмотра, либо командой через cli для определенной машины смотреть конфиг, что не является удобным. Было бы здорово, если бы была реализована возможность вывода листа SG с привязкой к машине/сервису (будь то id машины/сервиса или их имена) как через GUI, так и через CLI. В противном случае управление фильтрацией трафика в ЯО становится затруднительной и не удобной для администраторов.