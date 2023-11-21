Новогодний эфир Monthly Cloud News

О мероприятии
2023-й год подходит к концу, и в двери уже стучится следующий. Команда Yandex Cloud решила собраться на очередном онлайн-стриме, чтобы подвести итоги уходящего года.
В этом выпуске мы поговорим о самых масштабных изменениях в сервисах в этом году.
Вас ожидают:
- Обновления в DataPlatform: Greenplum, YDB и других сервисах;
- Что там важного в Kubernetes, Security и Open Source;
- Обновления в Yandex Tracker и других инструментах для бизнеса;
- Рост количества клиентов, команды и сервисов;
- Годовые итоги работы нашей поддержки;
- и многое другое…
Авторов лучших вопросов ждут новогодние подарки.
Регистрируйтесь в форме ниже, приходите на эфир, ждем вас.
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