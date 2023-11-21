Новогодний эфир Monthly Cloud News

2023-й год подходит к концу, и в двери уже стучится следующий. Команда Yandex Cloud решила собраться на очередном онлайн-стриме, чтобы подвести итоги уходящего года.

В этом выпуске мы поговорим о самых масштабных изменениях в сервисах в этом году.

Вас ожидают:

Обновления в DataPlatform: Greenplum, YDB и других сервисах;

Что там важного в Kubernetes, Security и Open Source;

Обновления в Yandex Tracker и других инструментах для бизнеса;

Рост количества клиентов, команды и сервисов;

Годовые итоги работы нашей поддержки;

и многое другое…

Авторов лучших вопросов ждут новогодние подарки.

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