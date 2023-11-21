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Новогодний эфир Monthly Cloud News

15 декабря 2023 г. в 07:00Online
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О мероприятии

2023-й год подходит к концу, и в двери уже стучится следующий. Команда Yandex Cloud решила собраться на очередном онлайн-стриме, чтобы подвести итоги уходящего года.

В этом выпуске мы поговорим о самых масштабных изменениях в сервисах в этом году.

Вас ожидают:

  • Обновления в DataPlatform: Greenplum, YDB и других сервисах;
  • Что там важного в Kubernetes, Security и Open Source;
  • Обновления в Yandex Tracker и других инструментах для бизнеса;
  • Рост количества клиентов, команды и сервисов;
  • Годовые итоги работы нашей поддержки;
  • и многое другое…

Авторов лучших вопросов ждут новогодние подарки.

Регистрируйтесь в форме ниже, приходите на эфир, ждем вас.

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Online

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