Автоматизируем процессы обработки данных с Managed Service for Apache Airflow™

О мероприятии
О мероприятии
7 декабря в 12:00 на вебинаре поговорим о ключевых возможностях Managed Service for Apache Airflow™, сервиса для управления оркестратором потоков операций по обработке данных.
Архитектор Yandex Cloud Иван Веткасов расскажет, как создать кластер Airflow, настроить data pipeline и контролировать процесс обработки данных, а также как сервис Managed Airflow интегрирован в экосистему Yandex Cloud.
Вы узнаете:
- как устроена архитектура Managed Service for Apache Airflow™ в Yandex Cloud;
- как быстро развернуть и масштабировать компоненты Airflow;
- как загружать DAG-файлы и контролировать диагностику их выполнения, просматривать логи;
- как мы планируем развивать сервис дальше.
Вебинар будет полезен аналитикам данных и дата-инженерам, которые уже используют или только начинают изучать Data Proc, DataLens, Object Storage и другие аналогичные сервисы.