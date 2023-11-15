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Автоматизируем процессы обработки данных с Managed Service for Apache Airflow™

7 декабря 2023 г. в 04:00Online
  • Yandex Managed Service for Apache Airflow™
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О мероприятии

О мероприятии

7 декабря в 12:00 на вебинаре поговорим о ключевых возможностях Managed Service for Apache Airflow, сервиса для управления оркестратором потоков операций по обработке данных.

Архитектор Yandex Cloud Иван Веткасов расскажет, как создать кластер Airflow, настроить data pipeline и контролировать процесс обработки данных, а также как сервис Managed Airflow интегрирован в экосистему Yandex Cloud.

Вы узнаете:

  • как устроена архитектура Managed Service for Apache Airflow в Yandex Cloud;
  • как быстро развернуть и масштабировать компоненты Airflow;
  • как загружать DAG-файлы и контролировать диагностику их выполнения, просматривать логи;
  • как мы планируем развивать сервис дальше.

Вебинар будет полезен аналитикам данных и дата-инженерам, которые уже используют или только начинают изучать Data Proc, DataLens, Object Storage и другие аналогичные сервисы.

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