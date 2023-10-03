Partner Conf 2023

О мероприятии
6 декабря приглашаем на большую конференцию Yandex Cloud для бизнеса. Partner Conf — главное событие года, где мы расскажем об актуальных новостях нашей партнёрской экосистемы. Ключевая тема — сотрудничество с Yandex Cloud для развития собственного облачного бизнеса.
В программе этого года:
- Keynote, на котором вы узнаете о главных событиях нашей партнёрской программы за прошедший год и анонсы на 2024;
- тематические треки для партнёров с различными бизнес-моделями.
Основные темы конференции:
- ключевые новости нашей партнёрской программы;
- обновления партнёрских специализаций;
- наше видение совместного развития для партнёров с различными моделями бизнеса;
- развитие технологической экспертизы для реализации комплексных проектов и оказания сервисов профессионального уровня;
- возможности для масштабирования продаж, совместного привлечения новых заказчиков и расширения потребления текущих;
- развитие партнёрских технологических продуктов в сотрудничестве с Yandex Cloud;
- ключевые подходы в работе с заказчиками разных сегментов и индустрий;
- партнёрские инструменты и инициативы;
- лучшие коммерческие и технологические практики и кейсы наших партнёров.
Мероприятие будет полезно текущим партнёрам и компаниям, которые планируют начать сотрудничество с Yandex Cloud.
По ролям:
собственникам, генеральным, операционным и коммерческим директорам, руководителям отделов продаж и разработки, ведущим архитекторам, директорам по консалтингу и развитию бизнеса, CIO и CTO.
По типу компании:
системным интеграторам и консалтинговым компаниям, разработчикам ПО, ИТ-реселлерам и аутсорсерам, телеком-операторам, веб-студиям, маркетинговым и digital-агентствам, 1С-франчайзи, хостинг-провайдерам и дата-центрам.
Конференция пройдёт в офлайн-формате, участие бесплатное. Мы рекомендуем регистрироваться заранее, поскольку количество мест ограничено.
Ждём вас!