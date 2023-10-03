Partner Conf 2023

6 декабря приглашаем на большую конференцию Yandex Cloud для бизнеса. Partner Conf — главное событие года, где мы расскажем об актуальных новостях нашей партнёрской экосистемы. Ключевая тема — сотрудничество с Yandex Cloud для развития собственного облачного бизнеса.

В программе этого года:

Keynote, на котором вы узнаете о главных событиях нашей партнёрской программы за прошедший год и анонсы на 2024;

тематические треки для партнёров с различными бизнес-моделями.

Основные темы конференции:

ключевые новости нашей партнёрской программы;

обновления партнёрских специализаций;

наше видение совместного развития для партнёров с различными моделями бизнеса;

развитие технологической экспертизы для реализации комплексных проектов и оказания сервисов профессионального уровня;

возможности для масштабирования продаж, совместного привлечения новых заказчиков и расширения потребления текущих;

развитие партнёрских технологических продуктов в сотрудничестве с Yandex Cloud;

ключевые подходы в работе с заказчиками разных сегментов и индустрий;

партнёрские инструменты и инициативы;

лучшие коммерческие и технологические практики и кейсы наших партнёров.

Мероприятие будет полезно текущим партнёрам и компаниям, которые планируют начать сотрудничество с Yandex Cloud.

По ролям:

собственникам, генеральным, операционным и коммерческим директорам, руководителям отделов продаж и разработки, ведущим архитекторам, директорам по консалтингу и развитию бизнеса, CIO и CTO.

По типу компании:

системным интеграторам и консалтинговым компаниям, разработчикам ПО, ИТ-реселлерам и аутсорсерам, телеком-операторам, веб-студиям, маркетинговым и digital-агентствам, 1С-франчайзи, хостинг-провайдерам и дата-центрам.

Конференция пройдёт в офлайн-формате, участие бесплатное. Мы рекомендуем регистрироваться заранее, поскольку количество мест ограничено.

Ждём вас!