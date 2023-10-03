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Partner Conf 2023

6 декабря 2023 г. в 06:00Москва, Soluxe Hotel Moscow
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О мероприятии

6 декабря приглашаем на большую конференцию Yandex Cloud для бизнеса. Partner Conf — главное событие года, где мы расскажем об актуальных новостях нашей партнёрской экосистемы. Ключевая тема — сотрудничество с Yandex Cloud для развития собственного облачного бизнеса.

В программе этого года:

  • Keynote, на котором вы узнаете о главных событиях нашей партнёрской программы за прошедший год и анонсы на 2024;
  • тематические треки для партнёров с различными бизнес-моделями.

Основные темы конференции:

  • ключевые новости нашей партнёрской программы;
  • обновления партнёрских специализаций;
  • наше видение совместного развития для партнёров с различными моделями бизнеса;
  • развитие технологической экспертизы для реализации комплексных проектов и оказания сервисов профессионального уровня;
  • возможности для масштабирования продаж, совместного привлечения новых заказчиков и расширения потребления текущих;
  • развитие партнёрских технологических продуктов в сотрудничестве с Yandex Cloud;
  • ключевые подходы в работе с заказчиками разных сегментов и индустрий;
  • партнёрские инструменты и инициативы;
  • лучшие коммерческие и технологические практики и кейсы наших партнёров.

Мероприятие будет полезно текущим партнёрам и компаниям, которые планируют начать сотрудничество с Yandex Cloud.

По ролям:
собственникам, генеральным, операционным и коммерческим директорам, руководителям отделов продаж и разработки, ведущим архитекторам, директорам по консалтингу и развитию бизнеса, CIO и CTO.

По типу компании:
системным интеграторам и консалтинговым компаниям, разработчикам ПО, ИТ-реселлерам и аутсорсерам, телеком-операторам, веб-студиям, маркетинговым и digital-агентствам, 1С-франчайзи, хостинг-провайдерам и дата-центрам.

Конференция пройдёт в офлайн-формате, участие бесплатное. Мы рекомендуем регистрироваться заранее, поскольку количество мест ограничено.

Ждём вас!

Программа

13:00
Начало регистрации
14:00
Деловая часть
17:45
Неформальная часть и банкет
21:55
Окончание вечера

Как добраться

Москва, ул. Вильгельма Пика, 16

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