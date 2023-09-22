Infra + K8s: KZ

Вас ждут технические доклады, продуктовые обзоры и передовые практики от ведущих разработчиков и экспертов по контейнерным технологиям. Эксперты поделятся кейсами и расскажут, как Kubernetes® помогает решать задачи разработки и бизнеса. Ну и конечно, поговорим про облака и безопасность.

А ещё расскажем о том, как мы создаём и развиваем платформу для эффективной работы внутри Yandex Cloud.

Техноконтент, нетворкинг-сессия и афтерпати, и всё это — в очень атмосферном месте.

Приглашаем DevOps и DevSecOps, архитекторов и разработчиков, специалистов ИБ и SRE-инженеров.

Участие бесплатное, но необходима регистрация.