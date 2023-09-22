Infra + K8s: KZ

О мероприятии
Вас ждут технические доклады, продуктовые обзоры и передовые практики от ведущих разработчиков и экспертов по контейнерным технологиям. Эксперты поделятся кейсами и расскажут, как Kubernetes® помогает решать задачи разработки и бизнеса. Ну и конечно, поговорим про облака и безопасность.
А ещё расскажем о том, как мы создаём и развиваем платформу для эффективной работы внутри Yandex Cloud.
Техноконтент, нетворкинг-сессия и афтерпати, и всё это — в очень атмосферном месте.
Приглашаем DevOps и DevSecOps, архитекторов и разработчиков, специалистов ИБ и SRE-инженеров.
Участие бесплатное, но необходима регистрация.
Докладчики
Павел Селиванов
Yandex Cloud
Кирилл Шевчук
Yandex Cloud
Артем Прима
Aviata
Никита Гусс
AirAstana
Максим Качинский
Rocketdata
Кирилл Неевин
Yandex Cloud
Программа
09:00
Начало регистрации
09:30
Новости из мира Kubernetes
Павел Селиванов
09:50
Миграция в Облако быстро и без потерь
Кирилл Шевчук
10:20
Инфраструктура для небольших команд
Артем Прима
10:40
Организация многокластерной среды при работе с K8S
Никита Гусс
11:00
Перерыв
11:30
Виртуальные тестовые окружения: Как развернуть десяток копий проекта в одном кластере
Максим Качинский
11:50
Клиентский кейс
12:10
Релизы Dev-платформы
Павел Селиванов
12:40
Перерыв
13:00
Как мы построили отказоустойчивый service mesh на базе Envoy в Yandex Cloud
Кирилл Неевин
13:30
Open Talk: Тренды в сфере DevOps
14:30
Афтерпати, Выступление группы "KOMANCHEROS"
Как добраться
улица Байтурсынова, 141 Hazbin