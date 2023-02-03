Yandex Cloud Partner Meetup Kazakhstan

Yandex Cloud официально открывает партнёрскую программу для рынка Казахстана!

10 марта приглашаем на наше первое мероприятие в Алматы. Мы непрерывно масштабируемся и ищем новых партнёров, чтобы предоставлять заказчикам комплексные решения.

Спикеры презентуют программу, расскажут об основных сценариях продаж облачных сервисов, обсудят новости и планы по технологическому развитию платформы. Разберёмся, как эффективно решать клиентские задачи и развивать совместный сервисный бизнес с Yandex Cloud.

В программе встречи:

обзор партнёрской программы Yandex Cloud для Казахстана;

возможности для развития совместного бизнеса и продаж;

разбор продуктовых новинок Yandex Cloud;

обсуждение практического опыта наших партнёров.

Встреча будет интересна текущим и потенциальным партнёрам Yandex Cloud: собственникам, генеральным и операционным директорам, CIO, CTO, директорам по консалтингу, коммерческим директорам и руководителям отделов продаж, техническим лидам и старшим архитекторам.

Встреча пройдёт офлайн, но мы будем вести онлайн-трансляцию. Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться.

Ждём вас!