Yandex Cloud Partner Meetup Kazakhstan

О мероприятии
Yandex Cloud официально открывает партнёрскую программу для рынка Казахстана!
10 марта приглашаем на наше первое мероприятие в Алматы. Мы непрерывно масштабируемся и ищем новых партнёров, чтобы предоставлять заказчикам комплексные решения.
Спикеры презентуют программу, расскажут об основных сценариях продаж облачных сервисов, обсудят новости и планы по технологическому развитию платформы. Разберёмся, как эффективно решать клиентские задачи и развивать совместный сервисный бизнес с Yandex Cloud.
В программе встречи:
- обзор партнёрской программы Yandex Cloud для Казахстана;
- возможности для развития совместного бизнеса и продаж;
- разбор продуктовых новинок Yandex Cloud;
- обсуждение практического опыта наших партнёров.
Встреча будет интересна текущим и потенциальным партнёрам Yandex Cloud: собственникам, генеральным и операционным директорам, CIO, CTO, директорам по консалтингу, коммерческим директорам и руководителям отделов продаж, техническим лидам и старшим архитекторам.
Встреча пройдёт офлайн, но мы будем вести онлайн-трансляцию. Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться.
Ждём вас!