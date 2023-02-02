Как настроить сквозную аналитику в Yandex Cloud: возможности и практический опыт

О мероприятии
Аналитика помогает строить эффективный интернет-маркетинг. Поэтому отсутствие возможности использовать привычный стек стало большим вызовом для многих клиентов и партнёров.
20 февраля эксперты Yandex Cloud и Data Stories проведут совместный вебинар, где расскажут об аналитических сервисах облачной платформы Yandex Cloud, их возможностях, а также поделятся практическим опытом миграции. Вас ждёт не скучная теория, а объяснение на примере реального проекта, который был реализован в одном из крупнейших банков РФ.
На вебинаре мы:
- обсудим сервисы и ресурсы, которые нужны для организации сквозной аналитики;
- напомним, что важно учесть перед началом проекта, как построить модели данных, какие доступы могут потребоваться;
- объясним, как осуществить миграцию;
- приведём примеры трудностей, с которыми предстоит столкнуться;
- расскажем, на что стоит обратить внимание в ходе проекта и какие ещё технологии могут потребоваться.
Вебинар будет полезен аналитикам, дата-инженерам, архитекторам, разработчикам и ИТ-специалистам, которые строят аналитические хранилища и ищут новые подходы к построению ИТ-проектов.
Участие бесплатное, нужна только регистрация.
До встречи!