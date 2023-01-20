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Развертывание YDB в Kubernetes®

6 февраля 2023 г., 10:00Online
  • Managed Service for Kubernetes®
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О мероприятии

YDB — это распределённая отказоустойчивая Distributed SQL база данных с открытым исходным кодом. Она сочетает в себе высокую доступность и масштабируемость со строгой согласованностью и транзакциями ACID. Эта высокопроизводительная база данных может обрабатывать миллионы транзакций в секунду и петабайты данных для критически важных и интерактивных приложений.

YDB можно развернуть самостоятельно, в том числе при помощи Kubernetes. База может работать и локально, и в облаке, и в качестве управляемого сервиса Managed Kubernetes в Yandex Cloud.

6 февраля в 18:00 мы проведём онлайн-митап, на котором поделимся опытом использования YDB и развёртывания кластера YDB в Kubernetes. После докладов специалисты ответят на вопросы участников.

На встрече мы:

  • расскажем про архитектуру системы и объясним, как гарантируется надёжное хранение данных;
  • продемонстрируем, как быстро развернуть собственный кластер в Managed Kubernetes в Yandex Cloud.
  • поговорим о практических рекомендациях по конфигурации узлов.

Митап будет полезен SRE-инженерам и разработчикам, которые занимаются развёртыванием и администрированием YDB с помощью Kubernetes — как в публичных, так и в частных облаках.

Участие бесплатное, нужна только регистрация.

Приходите, будем рады!

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