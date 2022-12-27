Бессерверная аналитика с помощью Yandex Query

О мероприятии
Самый дешёвый способ хранить данные в Yandex Cloud — Object Storage. А обрабатывать данные в хранилище поможет Yandex Query. 26 января мы проведём вебинар, где расскажем и покажем, как пользоваться сервисом и обрабатывать данные с его помощью.
На встрече мы:
• познакомим вас с сервисом Yandex Query;
• выполним ряд запросов к данным, хранимым в Object Storage;
• поговорим про оптимизацию и попробуем обработать большой объём данных.
Для участия в вебинаре не нужно разбираться в стеках Hadoop или Spark, достаточно базового знания SQL. Вся работа происходит в Web UI.
Встреча будет полезна тем, кто уже обрабатывает данные в Object Storage или только собирается и хочет познакомиться с этим хранилищем, особенностями его работы и сервисом Yandex Query.
Участие бесплатное, нужна только регистрация.
Ждём вас!