Анализ потоковых данных с помощью Yandex Query

Вебинар пройдет на площадке webinar.ru

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Предлагаем начать 2023 год с вебинара на тему потоковой аналитики. Расскажем, что такое обработка потоковых данных и покажем, как её выполнять с помощью Yandex Query. Присоединяйтесь, если хотите познакомиться с набирающей популярность технологией.

На встрече мы:

• поговорим о том, что такое обработка потоковых данных, с какими задачами она помогает справляться;

• попробуем решить несколько задач с помощью потоковой аналитики в сервисе Yandex Query.

Вебинар будет полезен разработчикам, особенно тем, кто ещё не пользовался потоковой обработкой и хочет разобраться, что это такое.

Участие бесплатное, нужна только регистрация.

Начнём новый год вместе!