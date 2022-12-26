Анализ потоковых данных с помощью Yandex Query

О мероприятии
Вебинар пройдет на площадке webinar.ru
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Предлагаем начать 2023 год с вебинара на тему потоковой аналитики. Расскажем, что такое обработка потоковых данных и покажем, как её выполнять с помощью Yandex Query. Присоединяйтесь, если хотите познакомиться с набирающей популярность технологией.
На встрече мы:
• поговорим о том, что такое обработка потоковых данных, с какими задачами она помогает справляться;
• попробуем решить несколько задач с помощью потоковой аналитики в сервисе Yandex Query.
Вебинар будет полезен разработчикам, особенно тем, кто ещё не пользовался потоковой обработкой и хочет разобраться, что это такое.
Участие бесплатное, нужна только регистрация.
Начнём новый год вместе!