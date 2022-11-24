Потоковый анализ данных с использованием serverless-технологий

Анализ данных — не всегда про тяжеловесные корпоративные системы. Оперативная аналитика данных нужна для событий безопасности, алертинга в приложениях, реакции на действия пользователей.

На вебинаре мы рассказали о подходах к построению систем потокового анализа с помощью serverless-сервисов Yandex Cloud, на реальных примерах показали, как сократить издержки на разработку таких систем и ускорить их внедрение. Вы узнаете, как решать бизнес-задачи, не тратя при этом ресурсы на обслуживание инфраструктуры.

Какие сервисы нам понадобятся:

Yandex Data Streams;

Yandex Query;

Yandex API Gateway;

Yandex Cloud Functions.

Вебинар будет полезен системным администраторам, руководителям отделов аналитики, владельцам стартапов и бэкенд-разработчикам.