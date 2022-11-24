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Потоковый анализ данных с использованием serverless-технологий

14 декабря 2022 г., 04:00Online
  • Serverless Containers

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О мероприятии

Анализ данных — не всегда про тяжеловесные корпоративные системы. Оперативная аналитика данных нужна для событий безопасности, алертинга в приложениях, реакции на действия пользователей.

На вебинаре мы рассказали о подходах к построению систем потокового анализа с помощью serverless-сервисов Yandex Cloud, на реальных примерах показали, как сократить издержки на разработку таких систем и ускорить их внедрение. Вы узнаете, как решать бизнес-задачи, не тратя при этом ресурсы на обслуживание инфраструктуры.

Какие сервисы нам понадобятся:

  • Yandex Data Streams;
  • Yandex Query;
  • Yandex API Gateway;
  • Yandex Cloud Functions.

Вебинар будет полезен системным администраторам, руководителям отделов аналитики, владельцам стартапов и бэкенд-разработчикам.