Yandex Cloud Community. Медиабизнес. Игра по новым правилам

1 декабря приглашаем вас на конференцию Yandex Cloud для обсуждения актуальных вопросов и успешных бизнес-кейсов в индустрии развлечений и медиа.

На мероприятии разберём:

ключевые тенденции и перспективы развития отрасли;

с каким проблемами сталкиваются компании и какие технологические решения выбирают;

успешные проекты наших клиентов.

Модератор конференции: Кирилл Токарев, российский журналист, телеведущий и шеф-редактор телеканала РБК-ТВ по направлению экономической аналитики.

Среди спикеров: представители крупных ТВ- и медиахолдингов, эксперты аналитических и консалтинговых компаний.

Кому будет полезна встреча: текущим и потенциальным клиентам Yandex Cloud, руководителям и представителям российских медиахолдингов, консалтинговых и рекламных компаний, представителям бизнес-сообщества, заинтересованным в партнерстве и развитии своего бизнеса.

Формат конференции: очный с онлайн-трансляцией.

Участие бесплатное. Пожалуйста, регистрируйтесь заранее — количество мест ограничено.

Ждём вас!