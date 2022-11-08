Yandex Cloud Community. Медиабизнес. Игра по новым правилам

О мероприятии
1 декабря приглашаем вас на конференцию Yandex Cloud для обсуждения актуальных вопросов и успешных бизнес-кейсов в индустрии развлечений и медиа.
На мероприятии разберём:
- ключевые тенденции и перспективы развития отрасли;
- с каким проблемами сталкиваются компании и какие технологические решения выбирают;
- успешные проекты наших клиентов.
Модератор конференции: Кирилл Токарев, российский журналист, телеведущий и шеф-редактор телеканала РБК-ТВ по направлению экономической аналитики.
Среди спикеров: представители крупных ТВ- и медиахолдингов, эксперты аналитических и консалтинговых компаний.
Кому будет полезна встреча: текущим и потенциальным клиентам Yandex Cloud, руководителям и представителям российских медиахолдингов, консалтинговых и рекламных компаний, представителям бизнес-сообщества, заинтересованным в партнерстве и развитии своего бизнеса.
Формат конференции: очный с онлайн-трансляцией.
Участие бесплатное. Пожалуйста, регистрируйтесь заранее — количество мест ограничено.
Ждём вас!
Докладчики
Программа
Начало регистрации
Вводное слово модератора
PWC Обзор медиа рынка, бизнес и технологические прогнозы
Пленарная дискуссия
Хранения и аналитики данных, разработка и хранение контента — тренд на персонализацию и продвижение.