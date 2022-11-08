Подключиться
Мероприятия
Регистрация открыта

Yandex Cloud Community. Медиабизнес. Игра по новым правилам

1 декабря 2022 г., 07:00Москва, Аптекарский огород
Регистрация

О мероприятии

1 декабря приглашаем вас на конференцию Yandex Cloud для обсуждения актуальных вопросов и успешных бизнес-кейсов в индустрии развлечений и медиа.

На мероприятии разберём:

  • ключевые тенденции и перспективы развития отрасли;
  • с каким проблемами сталкиваются компании и какие технологические решения выбирают;
  • успешные проекты наших клиентов.

Модератор конференции: Кирилл Токарев, российский журналист, телеведущий и шеф-редактор телеканала РБК-ТВ по направлению экономической аналитики.

Среди спикеров: представители крупных ТВ- и медиахолдингов, эксперты аналитических и консалтинговых компаний.

Кому будет полезна встреча: текущим и потенциальным клиентам Yandex Cloud, руководителям и представителям российских медиахолдингов, консалтинговых и рекламных компаний, представителям бизнес-сообщества, заинтересованным в партнерстве и развитии своего бизнеса.

Формат конференции: очный с онлайн-трансляцией.

Участие бесплатное. Пожалуйста, регистрируйтесь заранее — количество мест ограничено.

Ждём вас!

Докладчики

Кирилл Токарев
РБК-ТВ
Илья Коршунов
Технический директор kp.ru
Роман Смирнов
ТВЦ
Денис Арланцев
Forbes

Программа

15:00
Начало регистрации
16:00
Вводное слово модератора
КТ
Кирилл Токарев
16:10
PWC Обзор медиа рынка, бизнес и технологические прогнозы
16:30
Пленарная дискуссия

Хранения и аналитики данных, разработка и хранение контента — тренд на персонализацию и продвижение.

17:15
Перерыв
17:30
Как переехать из западного облака и не прогадать
Илья Коршунов
17:50
Как роботы помогли нам создать крупнейший в индустрии видео архив
РС
Роман Смирнов
18:10
Как мы живем и боремся с DDOS в Yandex Cloud
Денис Арланцев
18:30
Вечерняя программа

Как добраться

просп. Мира, 26, стр. 10

Принять участие

Для регистрации на мероприятие нужно авторизоваться на Яндексе

Авторизация