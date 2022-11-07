Yandex Data Platform Dinner в Алматы

Приглашаем вас на вечернее мероприятие, посвящённое возможностям Yandex Data Platform. На встрече расскажем, как платформа решает задачи полного цикла обработки данных — от сбора и хранения до анализа и визуализации.

Встреча будет интересна дата-инженерам, дата-сайентистам, архитекторам данных, администраторам баз данных, дата-аналитикам, бизнес-аналитикам, руководителям IT-подразделений и техническим директорам.

Обсудим следующие темы: