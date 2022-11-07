Yandex Data Platform Dinner в Алматы

О мероприятии
Приглашаем вас на вечернее мероприятие, посвящённое возможностям Yandex Data Platform. На встрече расскажем, как платформа решает задачи полного цикла обработки данных — от сбора и хранения до анализа и визуализации.
Встреча будет интересна дата-инженерам, дата-сайентистам, архитекторам данных, администраторам баз данных, дата-аналитикам, бизнес-аналитикам, руководителям IT-подразделений и техническим директорам.
Обсудим следующие темы:
- Сервисы в составе Yandex Data Platform и сценарии, для которых они подходят
- Сервисы управляемых баз данных: PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB, Greenplum®
- Сервисы для управления кластерами: Elasticsearch, Apache Kafka®, Apache Hadoop®
- Аналитика и визуализация данных с помощью BI-инструмента Yandex DataLens
- Обзор самых интересных клиентских кейсов
Программа
13:00
Начало регистрации
13:00
Кофе-брейк
14:00
Yandex Data Platform: полный цикл обработки данных любого типа
Кирилл Шевчук
14:40
Аналитика и визуализация данных в Yandex DataLens
Роман Колеченков
15:20
Библиотека клиентских кейсов
Андрей Шпурик
16:00
Ужин
Как добраться
ул. Желтоксан, 181, Алматы