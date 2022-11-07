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Yandex Data Platform Dinner в Алматы

23 ноября 2022 г., 05:00Алматы, InterContinental Almaty
  • DataLens
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О мероприятии

Приглашаем вас на вечернее мероприятие, посвящённое возможностям Yandex Data Platform. На встрече расскажем, как платформа решает задачи полного цикла обработки данных — от сбора и хранения до анализа и визуализации.

Встреча будет интересна дата-инженерам, дата-сайентистам, архитекторам данных, администраторам баз данных, дата-аналитикам, бизнес-аналитикам, руководителям IT-подразделений и техническим директорам.

Обсудим следующие темы:

  • Сервисы в составе Yandex Data Platform и сценарии, для которых они подходят
  • Сервисы управляемых баз данных: PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB, Greenplum®
  • Сервисы для управления кластерами: Elasticsearch, Apache Kafka®, Apache Hadoop®
  • Аналитика и визуализация данных с помощью BI-инструмента Yandex DataLens
  • Обзор самых интересных клиентских кейсов

Программа

13:00
Начало регистрации
13:00
Кофе-брейк
14:00
Yandex Data Platform: полный цикл обработки данных любого типа
Кирилл Шевчук
14:40
Аналитика и визуализация данных в Yandex DataLens
Роман Колеченков
15:20
Библиотека клиентских кейсов
Андрей Шпурик
16:00
Ужин

Как добраться

ул. Желтоксан, 181, Алматы

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