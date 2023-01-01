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Yandex Managed Service for YDB

Yandex Managed Service for YDB

Yandex Managed Service for YDB помогает разворачивать и поддерживать базы данных YDB в инфраструктуре Yandex Cloud.
YDB — это распределенная отказоустойчивая Distributed SQL СУБД. YDB обеспечивает высокую доступность, горизонтальную масштабируемость, а также строгую консистентность и поддержку ACID-транзакций. Для запросов используется диалект SQL (YQL).
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.