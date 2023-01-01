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Yandex Wiki

Yandex Wiki

Yandex Wiki — это база знаний вашей организации, содержимое которой формируют пользователи.
Wiki состоит из страниц, каждую из которых можно редактировать. Для форматирования страниц используется язык разметки Markdown или визуальный редактор. Любой пользователь Wiki может создавать страницы, участвовать в их обсуждении и редактировании. Все исправления, сделанные пользователями, сохраняются в истории изменений, поэтому вы никогда не потеряете важную информацию.