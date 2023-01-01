Yandex Wiki
Yandex Wiki — это база знаний вашей организации, содержимое которой формируют пользователи.
Wiki состоит из страниц, каждую из которых можно редактировать. Для форматирования страниц используется язык разметки Markdown или визуальный редактор. Любой пользователь Wiki может создавать страницы, участвовать в их обсуждении и редактировании. Все исправления, сделанные пользователями, сохраняются в истории изменений, поэтому вы никогда не потеряете важную информацию.
Концепции
Узнайте, как организована работа в Wiki
Быстрый старт
Настройте свой личный раздел в Wiki
Используйте визуальный редактор
В Wiki можно форматировать текст страницы без использования разметки, как в привычных приложениях
Настройте доступ
По умолчанию все пользователи, у которых есть доступ к странице, могут ее редактировать
Используйте разметку Markdown
На вики-страницах можно форматировать текст с помощью Markdown, добавлять динамические блоки и таблицы
Справочник разметки
Wiki поддерживает разметку Markdown с дополнительными элементами форматирования, которых нет в стандартном синтаксисе Markdown