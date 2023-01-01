Практические руководства платформы Yandex Cloud
Подробные пошаговые инструкции, которые помогут вам решать различные задачи с помощью сервисов Yandex Cloud.
Веб-сервис
Создавайте сайты с использованием различных CMS и сетевых технологий
Интернет-магазин
Открывайте интернет-магазины на различных платформах
Архив данных
Настройте резервное копирование данных
Тестовая среда
Тестируйте приложения на виртуальных машинах
Управление инфраструктурой
Развертывайте инфраструктуру удобными средствами управления облачными ресурсами
Data Platform
Создавайте Data Platform с помощью Yandex Cloud
Сетевая инфраструктура
Настройте статические маршруты и VPN для доступа к облачным ресурсам
Визуализация и анализ данных
Собирайте, визуализируйте и анализируйте данные из различных источников
Интернет вещей
Управляйте умными устройствами с помощью сервиса Yandex IoT Core