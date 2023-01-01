Yandex Tracker
Настройка Tracker
Настройте в Tracker очередь — рабочее пространство для задач, объединенных общим процессом или продуктом
Как работать в Tracker
Войдите в Tracker, возьмите задачу в работу или закройте выполненную задачу
Концепции
Ознакомьтесь с тем, как организована работа в Tracker. Узнайте, как адаптировать Tracker под ваши процессы
Agile-инструменты
Используйте в ваших проектах гибкую методологию разработки. В Tracker можно группировать задачи в спринты и отслеживать на Agile-досках
Автоматизация и шаблоны
Чтобы автоматизировать работу с задачами, используйте триггеры и автодействия. Для однотипных задач или комментариев используйте шаблоны
Поиск задач
Ищите задачи по любым комбинациям параметров с помощью фильтров. Фильтры можно создавать с помощью конструктора или языка запросов
Контроль над задачами
Соберите на дашборде всю информацию о важных задачах: добавьте списки задач, статистику, таблицы или заметки. Следите за выполнением задач вашей команды на доске задач
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса
Справочник API
Описание методов HTTP API