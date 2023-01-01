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Yandex Tracker

Yandex Tracker

Yandex Tracker — это сервис для управления проектами и процессами.
В Tracker можно организовать любую работу — разработку приложения, проведение рекламной кампании, прием обращений от пользователей, согласование договоров и так далее.
Руководителям Tracker помогает распределять работу между сотрудниками и отслеживать ее выполнение.
Сотрудникам Tracker помогает легко найти список своих задач, следить за сроками и приоритетами.

  • Настройка Tracker

    Настройте в Tracker очередь — рабочее пространство для задач, объединенных общим процессом или продуктом

  • Как работать в Tracker

    Войдите в Tracker, возьмите задачу в работу или закройте выполненную задачу

  • Концепции

    Ознакомьтесь с тем, как организована работа в Tracker. Узнайте, как адаптировать Tracker под ваши процессы

  • Agile-инструменты

    Используйте в ваших проектах гибкую методологию разработки. В Tracker можно группировать задачи в спринты и отслеживать на Agile-досках

  • Автоматизация и шаблоны

    Чтобы автоматизировать работу с задачами, используйте триггеры и автодействия. Для однотипных задач или комментариев используйте шаблоны

  • Поиск задач

    Ищите задачи по любым комбинациям параметров с помощью фильтров. Фильтры можно создавать с помощью конструктора или языка запросов

  • Контроль над задачами

    Соберите на дашборде всю информацию о важных задачах: добавьте списки задач, статистику, таблицы или заметки. Следите за выполнением задач вашей команды на доске задач

  • Правила тарификации

    Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса

  • Справочник API

    Описание методов HTTP API