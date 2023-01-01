Yandex Serverless Containers
Сервис Yandex Serverless Containers позволяет запускать контейнеризированные приложения в безопасном, отказоустойчивом и масштабируемом окружении без создания и обслуживания виртуальных машин.
Начало работы
Подготовьте Docker-образ и создайте контейнер
Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Концепции
Читайте подробнее про концепции Serverless Containers
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса
Управление доступом
Какие права доступа нужны для работы с сервисом
Справочник API (англ.)
Описание методов HTTP API