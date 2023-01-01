Yandex Network Load Balancer
Yandex Network Load Balancer — сервис, который помогает обеспечить отказоустойчивость приложений за счет равномерного распределения сетевой нагрузки по облачным ресурсам. Сервис позволяет создавать сетевые балансировщики и объединять облачные ресурсы в целевые группы, по которым нужно распределять трафик. Ресурсы из подключенной к балансировщику целевой группы регулярно опрашиваются проверками состояния, благодаря чему трафик подается только на рабочие ресурсы.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex Network Load Balancer.
Начало работы
Создайте и настройте первый сетевой балансировщик
Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Концепции
Узнайте про концепции и ресурсы сервиса
Справочник API (англ.)
Описание методов HTTP API
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Рекомендации по работе с сервисом
Советы по настройке балансировки трафика
Управление доступом
Настройте права доступа для работы с сервисом
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса