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Yandex Network Load Balancer

Yandex Network Load Balancer

Yandex Network Load Balancer — сервис, который помогает обеспечить отказоустойчивость приложений за счет равномерного распределения сетевой нагрузки по облачным ресурсам. Сервис позволяет создавать сетевые балансировщики и объединять облачные ресурсы в целевые группы, по которым нужно распределять трафик. Ресурсы из подключенной к балансировщику целевой группы регулярно опрашиваются проверками состояния, благодаря чему трафик подается только на рабочие ресурсы.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex Network Load Balancer.