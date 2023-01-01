Yandex Message Queue
Yandex Message Queue — универсальное масштабируемое решение для обмена сообщениями между приложениями. Для работы с сервисом можно использовать популярные инструменты: API сервиса совместим с Amazon SQS API.
Message Queue помогает:
- выстроить коммуникацию между отдельными приложениями вашей системы;
- масштабировать систему, которая полагается на обмен информацией между отдельными приложениями;
- повысить отказоустойчивость обмена информацией при сбоях отдельных приложений;
- освободить ресурсы для обработки срочных запросов, перекладывая обработку входящих сообщений на предназначенные для этого приложения.
Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex Message Queue.
Начало работы
Создайте и настройте первую очередь сообщений
Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Основные понятия
Узнайте про концепции и ресурсы сервиса
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Управление доступом
Настройте права доступа для работы с сервисом
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса