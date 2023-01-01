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Yandex Message Queue

Yandex Message Queue

Yandex Message Queue — универсальное масштабируемое решение для обмена сообщениями между приложениями. Для работы с сервисом можно использовать популярные инструменты: API сервиса совместим с Amazon SQS API.
Message Queue помогает:
  • выстроить коммуникацию между отдельными приложениями вашей системы;
  • масштабировать систему, которая полагается на обмен информацией между отдельными приложениями;
  • повысить отказоустойчивость обмена информацией при сбоях отдельных приложений;
  • освободить ресурсы для обработки срочных запросов, перекладывая обработку входящих сообщений на предназначенные для этого приложения.
Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex Message Queue.