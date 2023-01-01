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Yandex Managed Service for OpenSearch

Yandex Managed Service for OpenSearch

Сервис Managed Service for OpenSearch помогает разворачивать и поддерживать кластеры серверов OpenSearch в инфраструктуре Yandex Cloud
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии со следующими стандартами:
  • Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
  • Стандарт безопасности индустрии платежных карт (PCI DSS).
  • Генеральный регламент о защите данных (GDPR).
  • Стандарт ISO 27001.
  • Стандарт ISO 27017.
  • Стандарт ISO 27018.
  • ГОСТ 57580.1-2017.