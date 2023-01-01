Yandex Managed Service for MySQL®
Managed Service for MySQL® помогает разворачивать и поддерживать кластеры серверов MySQL в инфраструктуре Yandex Cloud. Сервис поддерживает MySQL 5.7 и MySQL 8.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии со следующими стандартами:
- Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
- Стандарт безопасности индустрии платежных карт (PCI DSS).
- Генеральный регламент о защите данных (GDPR).
- Стандарт ISO 27001.
- Стандарт ISO 27017.
- Стандарт ISO 27018.
- ГОСТ 57580.1-2017.
Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex Managed Databases.
Начало работы
Создайте первый кластер баз данных
Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Концепции
Узнайте про концепции и общее устройство сервиса
Справочник API (англ.)
Описание методов HTTP API
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Управление доступом
Настройте права доступа для работы с сервисом
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса