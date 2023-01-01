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Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Сервис Managed Service for Apache Kafka® помогает разворачивать и поддерживать кластеры серверов Apache Kafka® версий 2.8, 3.0, 3.1 и 3.2 в инфраструктуре Yandex Cloud.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии со следующими стандартами:
  • Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
  • Стандарт безопасности индустрии платежных карт (PCI DSS).
  • Генеральный регламент о защите данных (GDPR).
  • Стандарт ISO 27001.
  • Стандарт ISO 27017.
  • Стандарт ISO 27018.
  • ГОСТ 57580.1-2017.
Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex Managed Service for Apache Kafka®.
Apache® и Apache Kafka® являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Apache Software Foundation в США и/или других странах.