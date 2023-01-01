Yandex Managed Service for GitLab
Сервис Managed Service for GitLab помогает разворачивать и поддерживать инстансы GitLab в инфраструктуре Yandex Cloud.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex Managed Service for GitLab.
Начало работы
Создайте первый инстанс
Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Концепции
Узнайте про концепции и общее устройство сервиса
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Управление доступом
Настройте права доступа для работы с сервисом
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса
Обучающие курсы
Информация о доступных программах обучения