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Yandex Managed Service for GitLab

Yandex Managed Service for GitLab

Сервис Managed Service for GitLab помогает разворачивать и поддерживать инстансы GitLab в инфраструктуре Yandex Cloud.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex Managed Service for GitLab.