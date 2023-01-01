Yandex Cloud Logging
Сервис Yandex Cloud Logging позволяет читать и записывать логи сервисов и пользовательских приложений, объединяя сообщения в лог-группы.
Начало работы
Добавьте записи в лог-группу и прочитайте их
Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Концепции
Читайте подробнее про концепции Cloud Logging
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса
Управление доступом
Какие права доступа нужны для работы с сервисом
Справочник API (англ.)
Описание методов HTTP API